Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

जागेश्वर धाम की सुरक्षा में दर्जनों छेद! सेफ्टी ऑडिट में खुलासे से हड़कंप, खुफिया एजेंसियां अलर्ट

Intelligence Alert:प्रसिद्ध जागेश्वर धाम की सुरक्षा में एक-दो नहीं बल्कि दर्जनों छेद सामने आए हैं। खुफिया एजेंसियों की जांच रिपोर्ट और सेफ्टी ऑडिट कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। सुरक्षा ऑडिट में इसका खुलासा होने के बाद अब इन कमियों को दूर किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 20, 2025

The safety audit has revealed several shortcomings in the security of Jageshwar Dham

एसएसपी देवेंद्र पींचा ने गुरुवार को जागेश्वर धाम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। फोटो सोर्स पत्रिका

Intelligence Alert:दिल्ली में बीते 10 नवंबर को एक आई-20 कार से आतंकियों ने फिदायीन अटैक किया था। उस ब्लास्ट में करीब 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 20 लोग घायल भी हुए थे। उस हमले के बाद देश के प्रमुख क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। इनमें उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर धाम की सुरक्षा का बिंदु भी शामिल है। बताया जा रहा है कि इस धाम की सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जागेश्वर धाम को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसी को देखते हुए गुरुवार को एसएसपी देवेंद्र पींचा, सीओ सहित खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों ने जागेश्वर धाम पहुंचकर यहां की सुरक्षा का ऑडिट किया। टीम ने पाया कि जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान के तहत केवल मंदिर में ही सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मंदिर के बाहर, बाजार या रामलीला मंच के पास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है।मंदिर के केवल एक ही प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी लगाया गया है। बाजार और सड़क को कवर करने के लिए भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। सड़क पर वाहनों को ट्रेस करने की भी कोई व्यवस्था नहीं हैं। गेट के एंट्रेंस पर भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। मंदिर परिसर में कहीं भी अग्निशमन यंत्र स्थापित नहीं किए गए हैं। विश्व प्रसिद्ध मंदिर में वॉच टावर भी नहीं लगाया गया है। अब सुरक्षा एजेंसियां इसकी एक पूरी रिपोर्ट तैयार कर सुरक्षा में कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगी। इसके अलावा जागेश्वर मंदिर में सुरक्षा कर्मियों की तादात भी बढ़ाने की बात सामने आ रही हैं।

मंदिर में लगेगा डीएफएमडी

जागेश्वर धाम में साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। लेकिन इस धाम की सुरक्षा भगवान भरोसे चल रही है। मंदिर की सुरक्षा के लिए एसएसपी ने डीएफएमडी स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। संभवत: जल्द ही यहां प्रवेश द्वार पर एक डीएफएमडी स्थापित कर दिया जाएगा। श्रद्धालु डीएफएमडी की जांच के बाद ही मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। इसके अलावा जागेश्वर में रामलीला मंच स्थल के पास बनाई गई दर्शक दीर्घा को भी सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाएगा। दरअसल, इसी दर्शक दीर्घा में ही श्रद्धालु अपने वाहन पार्क करते हैं।

ये भी पढ़ें- आतंकी डॉ. उमर के पिथौरागढ़ की महिला और दून के डॉक्टर से संपर्क, यूपी एटीएस के खुलासे से खलबली

चितई मंदिर में भी पुख्ता होगी सुरक्षा

जागेश्वर धाम के अलावा जिले में चितई मंदिर में भी साल भर लाखों श्रद्धालु आते हैं। जिले में जागेश्वर और चितई मंदिर सर्वाधिक भीड़-भाड़ वाले धार्मिक क्षेत्र हैं। गुरुवार को एसएसपी देवेंद्र पींचा सहित खुफिया विभाग की टीमों ने चितई की सुरक्षा का भी जायजा लिया। चितई मंदिर क्षेत्र में भी सुरक्षा की कई खामियां टीम ने पकड़ी हैं। जल्द ही चितई मंदिर की सुरक्षा को लेकर बड़े कदम उठाए जाएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

20 Nov 2025 02:03 pm

Published on:

20 Nov 2025 01:47 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / जागेश्वर धाम की सुरक्षा में दर्जनों छेद! सेफ्टी ऑडिट में खुलासे से हड़कंप, खुफिया एजेंसियां अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

Weather:मौसम दिखाने लगा तेवर, जमने लगे नदी-नाले, सड़कों पर बिछी पाले की चादर, ठंड से थर्राए लोग  

Due to the severe cold in Uttarakhand, rivers, streams and waterfalls have also started turning into ice (1)
देहरादून

आतंकी डॉ. उमर के पिथौरागढ़ की महिला और दून के डॉक्टर से संपर्क, यूपी एटीएस के खुलासे से खलबली

Delhi blasts prime accused Dr Umar Nabi's Pithoragarh and Dehradun connections have surfaced
देहरादून

खा कसम ये बच्चा मेरे बेटे का है…बहू को प्रेमी संग मंदिर लेकर पहुंची सास पवित्रता सिद्ध करवाने पर अड़ी

A mother-in-law took her daughter-in-law and her lover to a temple, leading to high-voltage drama between the two sides
देहरादून

एस्मा लागू : सरकार ने हड़ताल पर छह महीने तक लगाई रोक, उपनल में नो-वर्क नो पे, कर्मचारियों में गुस्सा

The Uttarakhand government has implemented the ESMA, prohibiting employee strikes
देहरादून

भाजपा एंटी इनकंबेंसी वाली सीटें करेगी चिह्नित, पूरे राज्य में शुरू होगा गोपनीय सर्वे, कईयों के कटेंगे टिकट

BJP in Uttarakhand to launch confidential survey to identify assembly seats with anti-incumbency
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.