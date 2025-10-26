Patrika LogoSwitch to English

मलबे से निकली पांच लाशें, एक शव का पैर भी बरामद, शिनाख्त को होगी डीएनए सैंपलिंग

Uttarakhand Disaster:मलबे में दफन पांच लोगों के शव और एक मृतक का पैर आपदा के 58 दिन बाद बरामद हुआ है। इनमें से केवल एक ही शव की शिनाख्त हो पाई है। शेष शवों की डीएनए सैंपलिंग कराई जाएगी। इस सर्च ऑपरेशन में अब तक नौ में से सात शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि दो की तलाश अब भी जारी है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Oct 26, 2025

Bodies of five people missing in Rudraprayag's Chenagad disaster recovered

सर्च ऑपरेशन का प्रतीकात्मक फोटो

Uttarakhand Disaster:58 दिन पूर्व मलबे में दफन नौ में से सात लोगों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के छेनागाड़ आपदा में लापता हुए नौ में से अभी तक सात व्यक्तियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। शनिवार को मलबे और बोल्डरों को हटाने के दौरान पांच शव बरामद हुए हैं। साथ ही एक शव का पैर भी बरामद हुआ है। अभी तक एक शव की ही पहचान हो पाई है। शुक्रवार को भी मलबा हटाने के दौरान एक शव और एक अवशेष बरामद हुआ था। बता दें कि 28-29 अगस्त की रात छेनागाड़ में बादल फंटने से तबाही मच गई थी। आपदा में नौ लोग लापता हो गए थे। अगले ही दिन से रेस्क्यू शुरू कर दिया गया था। कुछ दिन पूर्व ही यहां से दो शव बरामद हुए थे। शनिवार को मलबा और बोल्डर हटाते ही पांच लोगों के शव बरामद हुए और एक मृतक का पैर भी मिला। अब डीएनए मिलान के बाद ही शवों की पहचान होने की संभावना है।

मकान से उठी दुर्गंध फिर…

आपदा प्रभावित छेनागाड़ में पिछले कई दिनों से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। शनिवार को लोक निर्माणा विभाग ऊखीमठ के कर्मी और मजदूर सड़क से मलबा और बोल्डर हटा रहे थे। इसी दौरान पुलिस टीम ने शवों की ढूंढखोज शुरू की तो मौके पर स्थित एक क्षतिग्रस्त मकान से तेज दुर्गंध उठ रही थी। सरिया हटाते ही मकान के भीतर और बाहर से पांच शव बरामद किए गए। साथ ही एक पैर भी बरामद किया गया। इसके साथ ही अब तक बरामद शवों की संख्या सात पहुंच गई है।

ये भी पढ़ें- सहकारिता चुनाव 19-20 नवंबर को होंगे, भाजपा-कांग्रेस में सीधे मुकाबले के आसार

एक ही शव की शिनाख्त

आपदा प्रभावित छेनागाड़ में मिले पांच में से केवल एक शव की शिनाख्त 25 वर्षीय कुलदीप सिंह पुत्र बीरबल सिंह निवासी भौंर उछौला के रूप में हुई। अन्य की पहचान की कार्रवाई जारी है। पुलिस अभी भी दो लोगों को तलाशने में जुटी हुई है। साथ ही मृतकों की शिनाख्त की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है।

Published on:

26 Oct 2025 08:46 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / मलबे से निकली पांच लाशें, एक शव का पैर भी बरामद, शिनाख्त को होगी डीएनए सैंपलिंग

देहरादून

उत्तराखंड

सहकारिता चुनाव 19-20 नवंबर को होंगे, भाजपा-कांग्रेस में सीधे मुकाबले के आसार

Cooperative elections in Uttarakhand will be held on November 19 and 20
देहरादून

अगले दो साल बिजली होगी 25 पैसे महंगी, केस हारी सरकार, खामियाजा भुगतेगी जनता

Electricity will be expensive in Uttarakhand for the next two years
देहरादून

बिल्ली के बच्चे गायब, भतीजी ने चाचा-चाची के पूरे परिवार पर दर्ज कराया केस

A case has been filed in Dehradun over the disappearance of kittens
देहरादून

ट्रक के भीतर प्रेमिका की हत्या, 160 किमी दूर ले जाकर फूंक डाली लाश, खुलासे से लोग सन्न

The young man murdered his girlfriend and burnt her body to erase her identity
देहरादून

200 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, इंजीनियर दंपति की मौत, जिंदा जला बेटा

An engineer couple died and their son was burnt alive in a road accident in Chamoli
देहरादून
