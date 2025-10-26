मलबे से निकली पांच लाशें, एक शव का पैर भी बरामद, शिनाख्त को होगी डीएनए सैंपलिंग

सर्च ऑपरेशन का प्रतीकात्मक फोटो
Uttarakhand Disaster:58 दिन पूर्व मलबे में दफन नौ में से सात लोगों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के छेनागाड़ आपदा में लापता हुए नौ में से अभी तक सात व्यक्तियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। शनिवार को मलबे और बोल्डरों को हटाने के दौरान पांच शव बरामद हुए हैं। साथ ही एक शव का पैर भी बरामद हुआ है। अभी तक एक शव की ही पहचान हो पाई है। शुक्रवार को भी मलबा हटाने के दौरान एक शव और एक अवशेष बरामद हुआ था। बता दें कि 28-29 अगस्त की रात छेनागाड़ में बादल फंटने से तबाही मच गई थी। आपदा में नौ लोग लापता हो गए थे। अगले ही दिन से रेस्क्यू शुरू कर दिया गया था। कुछ दिन पूर्व ही यहां से दो शव बरामद हुए थे। शनिवार को मलबा और बोल्डर हटाते ही पांच लोगों के शव बरामद हुए और एक मृतक का पैर भी मिला। अब डीएनए मिलान के बाद ही शवों की पहचान होने की संभावना है।
आपदा प्रभावित छेनागाड़ में पिछले कई दिनों से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। शनिवार को लोक निर्माणा विभाग ऊखीमठ के कर्मी और मजदूर सड़क से मलबा और बोल्डर हटा रहे थे। इसी दौरान पुलिस टीम ने शवों की ढूंढखोज शुरू की तो मौके पर स्थित एक क्षतिग्रस्त मकान से तेज दुर्गंध उठ रही थी। सरिया हटाते ही मकान के भीतर और बाहर से पांच शव बरामद किए गए। साथ ही एक पैर भी बरामद किया गया। इसके साथ ही अब तक बरामद शवों की संख्या सात पहुंच गई है।
आपदा प्रभावित छेनागाड़ में मिले पांच में से केवल एक शव की शिनाख्त 25 वर्षीय कुलदीप सिंह पुत्र बीरबल सिंह निवासी भौंर उछौला के रूप में हुई। अन्य की पहचान की कार्रवाई जारी है। पुलिस अभी भी दो लोगों को तलाशने में जुटी हुई है। साथ ही मृतकों की शिनाख्त की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है।
बड़ी खबरेंView All
देहरादून
उत्तराखंड
ट्रेंडिंग