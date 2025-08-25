युवती से सामूहिक दुष्कर्म, चार आरोपी गिरफ्तार, एक फरार

पीड़िता शनिवार को अपने परिचित अनीश अहमद (31), निवासी भगवानपुर के साथ कलियर आई थी। इसके बाद अनीश शराब लेने गया। वहां हिमांशु सैनी निवासी हद्दीपुर, कलियर मिला। इसके बाद दोनों उसे पास के एक स्कूल में ले गए। जहां पहले से ही उसके साथी मौजूद थे। युवती ने बताया कि वहां रजत और नीरज निवासी सोहलपुर, पिरान कलियर व एक अन्य युवक पहले से ही इंतजार कर रहे थे।