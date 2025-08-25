युवती से सामूहिक दुष्कर्म, चार आरोपी गिरफ्तार, एक फरार

उत्तराखंड के कलियर क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक युवती से उसके परिचित समेत पांच युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसने रोते हुए अपनी पूरी आपबीती सुनाई।
पीड़िता शनिवार को अपने परिचित अनीश अहमद (31), निवासी भगवानपुर के साथ कलियर आई थी। इसके बाद अनीश शराब लेने गया। वहां हिमांशु सैनी निवासी हद्दीपुर, कलियर मिला। इसके बाद दोनों उसे पास के एक स्कूल में ले गए। जहां पहले से ही उसके साथी मौजूद थे। युवती ने बताया कि वहां रजत और नीरज निवासी सोहलपुर, पिरान कलियर व एक अन्य युवक पहले से ही इंतजार कर रहे थे।
आरोप है कि युवकों ने युवती को जबरन शराब पिलाई और फिर बारी-बारी से दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी उसे वहीं बेसहारा छोड़कर फरार हो गए।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को अस्पताल भेजा। मामले में अनीश, हिमांशु, रजत और नीरज को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है जिसकी तलाश जारी है।