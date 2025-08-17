उत्तराखंड में भारी बारिश, देहरादून में 14 एमएम और आशारोड़ी में 45 एमएम तक बारिश दर्ज

नगर निगम के आपदा नियंत्रण कक्ष में बंजारावाला, मोहब्बेवाला, तुनवाला, अजबपुरकला, ऋषि विहार, सोमनाथ नगर, चर्च वाली गली, चमन विहार, जीएमएस रोड और निरंजनपुर मंडी सहित 17 क्षेत्रों से जलभराव की शिकायतें आईं। नगर निगम की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में भेजी गईं और पानी की निकासी का काम आरंभ किया गया। बारिश के कारण उन इलाकों में अधिक परेशानी हुई, जहां सड़कों की खुदाई के बाद मरम्मत नहीं की गई। कई जगह बने गड्ढों से वाहन चालकों और राहगीरों को कठिनाई झेलनी पड़ी। मेयर सौरभ थपलियाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जलभराव की सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कराया जाए।