देहरादून

उत्तराखंड में भारी बारिश, देहरादून में 14 एमएम और आशारोड़ी में 45 एमएम तक बारिश दर्ज

भारी बारिश ने देहरादून में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। 17 क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति है। नगर निगम की टीमें राहत कार्य में जुटीं हैं।

देहरादून

Aman Pandey

Aug 17, 2025

देहरादून में शनिवार सुबह भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव हो गया। कारगी क्षेत्र में नाले के किनारे बना मकान ढह गया, जिससे स्थानीय लोग सहम उठे।

17 क्षेत्रों से जलभराव

नगर निगम के आपदा नियंत्रण कक्ष में बंजारावाला, मोहब्बेवाला, तुनवाला, अजबपुरकला, ऋषि विहार, सोमनाथ नगर, चर्च वाली गली, चमन विहार, जीएमएस रोड और निरंजनपुर मंडी सहित 17 क्षेत्रों से जलभराव की शिकायतें आईं। नगर निगम की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में भेजी गईं और पानी की निकासी का काम आरंभ किया गया। बारिश के कारण उन इलाकों में अधिक परेशानी हुई, जहां सड़कों की खुदाई के बाद मरम्मत नहीं की गई। कई जगह बने गड्ढों से वाहन चालकों और राहगीरों को कठिनाई झेलनी पड़ी। मेयर सौरभ थपलियाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जलभराव की सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कराया जाए।

प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हुई बारिश

शनिवार को प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा दोपहर के समय कई इलाकों में धूप निकली। इससे वातावरण में उमस भी रही। देहरादून में 14 एमएम तक बारिश दर्ज की गई। जबकि, आशारोड़ी में सबसे ज्यादा 45 एमएम बारिश हुई। देहरादून में तापमान सामान्य से 1.8 डिग्री ज्यादा अर्थात 31.6 डिग्री दर्ज किया गया।

17 Aug 2025 09:30 am

