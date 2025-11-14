उत्तराखंड में मिला तांबे का विशालकाय भंडार, गुणवत्ता जांच शुरू, शोध टीम गदगद

Discovery Of a Copper Mine:उत्तराखंड में तांबे का विशालकाय भंडार मिलने से शोधकर्ताओं में खुशी की लहर है। गढ़वाल केन्द्रीय विवि की शोध टीम ने वाडिया संस्थान में चल रही जियो स्कॉलर मीट में अपने शोध की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की है। शोध छात्रा पल्लवी उनियाल ने विभाग के एचओडी प्रो.एमपीएस बिष्ट के नेतृत्व में शोध किया है। पल्लवी के अनुसार रुद्रप्रयाग के पोखरी के पास धनपुर सिदौली क्षेत्र में 50 के दशक में माइनिंग होती थी। स्थानीय लोग तांबा निकालकर उसे अपनी जरूरतों के लिए काम में लाते थे। इसी जानकारी के आधार पर शोध टीम को इस इलाके में अन्य जगहों पर भी तांबे की मौजूदगी का अंदेशा था। शोध टीम ने इस इलाके में स्पेक्ट्रो रेडियो मीटर से तांबे की बड़ी खदानें होने पुष्टि की । यह पहली बार है कि इस क्षेत्र में रिमोट सेंसिंग का उपयोग खनिजों की खोज में हुआ है। इस तकनीक से ऐसी जगह भी तांबे की मौजूदगी का पता चला है जहां जाना भौगोलिक रूप से संभव नहीं है। तांबे की खदानों की खोज से शोध टीम में खुशी की लहर है। भविष्य में ये तांबा उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति को बड़ी ताकत दे सकता है।