Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

केदारनाथ धाम में भक्तों का सैलाब! कल बंद होंगे कपाट, 6 महीने ऊखीमठ में होंगे दर्शन

Baba Kedar Yatra: केदारनाथ धाम के कपाट इस साल भैया दूज के दिन, 23 अक्टूबर 2025 (बुधवार) को सुबह8:30 बजे बंद किए जाएंगे। इससे पहले भगवान शिव की समाधि पूजा परंपरा के अनुसार की जाएगी।

2 min read

देहरादून

image

Mohd Danish

Oct 22, 2025

kedarnath temple bhakt crowd before doors close baba kedar yatra

केदारनाथ धाम में भक्तों का सैलाब! Image Source - 'X' @IANS

Kedarnath Temple Close: केदारनाथ धाम में कपाट बंद होने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। बदरी-केदार मंदिर समिति के अनुसार, मध्यरात्रि से सुबह 4 बजे तक श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद सुबह 5 से 6 बजे तक समाधि पूजा की जाएगी। इस दौरान भगवान केदारनाथ के स्वयंभू लिंग को भस्म, अनाज, फूल, फल, रुद्राक्ष और सफेद कपड़े से ढक दिया जाएगा।

सुबह 6 बजे गर्भगृह का द्वार बंद किया जाएगा और फिर 8:30 बजे परंपरानुसार मंदिर का पूर्वी द्वार (मुख्य द्वार) बंद कर दिया जाएगा। कपाट बंद होने के बाद भगवान शिव की चल डोली शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ के लिए रवाना होगी।

विग्रह डोली शीतकालीन यात्रा पर होगी रवाना

भैया दूज के दिन कपाट बंद होने के बाद बाबा केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह डोली शीतकालीन यात्रा पर रवाना होगी। यात्रा के पहले दिन, यानी 23 अक्टूबर को डोली रामपुर में रात्रि विश्राम करेगी। इसके बाद 24 अक्टूबर को गुप्तकाशी पहुंचेगी।तीसरे दिन 25 अक्टूबर को डोली अपने शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ पहुंचेगी। यहां बाबा केदार की पूजा-अर्चना और दर्शन की व्यवस्था पूरे छह महीने तक की जाएगी।

भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम

भैयादूज के अवसर पर कपाट बंद होने से पूर्व केदारनाथ धाम भक्ति और उल्लास के चरम पर है। देव डोलियों का आगमन, भक्तों की भीड़ और हिमालय की गोद में गूंजते मंत्र, इन सबने इस पवित्र स्थल को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया है। बाबा केदार के प्रति यह श्रद्धा भारत की सनातन आस्था और संस्कृति का अद्वितीय प्रतीक बनकर सामने आई है।

इस वर्ष 16.56 लाख श्रद्धालु पहुंचे बाबा केदार के धाम

केदारनाथ यात्रा इस साल एक नया रिकॉर्ड बना रही है। बुधवार तक धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 16 लाख 56 हजार 539 तक पहुंच चुकी है। केवल बुधवार को ही 5614 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। 2024 के मुकाबले इस साल यात्रा अधिक सफल और भीड़भाड़ वाली रही है। पिछले वर्ष पूरे यात्राकाल में 16 लाख 52 हजार 76 श्रद्धालु केदारनाथ आए थे।

श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी

केदारनाथ ही नहीं, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धामों में भी श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस वर्ष चारधाम यात्रा 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ आरंभ हुई थी। इसके बाद दो मई को केदारनाथ और चार मई को बदरीनाथ धाम के कपाट खोले गए। मानसून सीजन में अतिवृष्टि, बादल फटने और भूस्खलन के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था अडिग रही, जिससे चारधाम यात्रा फिर से रफ्तार पकड़ चुकी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Uttarakhand

Updated on:

22 Oct 2025 01:18 pm

Published on:

22 Oct 2025 12:59 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / केदारनाथ धाम में भक्तों का सैलाब! कल बंद होंगे कपाट, 6 महीने ऊखीमठ में होंगे दर्शन

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

IMD Prediction:आज और कल गर्जना के साथ बारिश का अलर्ट, बिजली कड़कने का भी खतरा

Rain, thunder and snowfall alert in Uttarakhand today and tomorrow
देहरादून

जेल तोड़कर भागा खूंखार कैदी, हत्या और रेप के मामले में काट रहा था उम्र कैद, ऐसे चढ़ा हत्थे

Police arrested a prisoner who had escaped from Sitarganj jail
देहरादून

कांग्रेस के 25 जिलाध्यक्षों के नाम तय…दो जिलों में इन नेताओं के कारण फंसा पेंच

The names of the Congress district presidents in Uttarakhand will be announced soon
देहरादून

Rain Alert:आज से करवट लेगा मौसम, दो दिन बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी की चेतावनी

देहरादून

पुलिस कर्मियों को थार से कुचलने का प्रयास, तीन सिपाही गंभीर रूप से घायल

An attempt was made to crush police personnel with a Thar vehicle in Dehradun
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.