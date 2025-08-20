मनसा देवी मंदिर में अब पारदर्शिता का नया दौर: दान-पेटी की गिनती होगी कैमरे की निगरानी में

अब मनसा देवी मंदिर में दान-पेटियों और चढ़ावे की गिनती कैमरों की निगरानी में होगी और मंदिर की हर आर्थिक गतिविधि पर जिलाधिकारी की पैनी नजर रहेगी। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने इस नई व्यवस्था की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंदिर की आय और खर्च का हर महीने ऑडिट कराया जाएगा। इसकी रिपोर्ट सीधे जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। इससे न सिर्फ वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित होगा, बल्कि श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान का सही सदुपयोग भी सुनिश्चित हो सकेगा।