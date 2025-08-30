‘मानसून सीजन में अलर्ट मोड पर रहें अधिकारी’, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल में अतिवृष्टि से हालात पर मुख्यमंत्री की नजर

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहत और बचाव कार्यों से संबंधित कुछ फोटो शेयर किए। उन्होंने एक्स पर लिखा, "आपदा प्रबंधन से संबंधित बैठक में अधिकारियों को अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों को युद्धस्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए थे। इन्हीं निर्देशों के क्रम में चमोली जनपद के नंदा नगर क्षेत्र में भूस्खलन से पूर्व ही प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और लगभग 15-20 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया।"
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा, "आपदा की स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव कार्य संचालित करने और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।" इससे पहले, सीएम धामी ने शुक्रवार सुबह अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन से संबंधित एक समीक्षा बैठक की थी।
सीएम ने एक्स पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, "प्रातः काल शासकीय आवास पर आपदा प्रबंधन से संबंधित बैठक में आपदा सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनपद रुद्रप्रयाग के तहसील बसुकेदार क्षेत्र के बड़ेथ डुंगर तोक, जनपद चमोली के देवाल क्षेत्र एवं नैनीताल, बागेश्वर, टिहरी में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि राहत एवं बचाव कार्यों को युद्धस्तर पर और प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए। साथ ही प्रभावित परिवारों तक तत्काल सहायता राशि पहुंचाने के साथ ही संवेदनशीलता व तत्परता के साथ हर आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।"
सीएम ने आगे कहा, "अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं शीघ्र सुचारू और हर आवश्यक संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने समेत अन्य जनपदों में भी पूरे मानसून सीजन में अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देशित किया। प्रदेश सरकार हर परिस्थिति में जनता के साथ खड़ी है और प्रभावितों को हरसंभव सहायता व संरक्षण प्रदान किया जाएगा।"