जल्द लौटने का वादा कर ड्यूटी पर गया था 'संदीप', पाकिस्तान से लोहा लेते हुआ शहीद,सीएम ने जताया शोक

(देहरादून): देश की सुरक्षा करते हुए सैन्य धाम उत्तराखंड के सपूत संदीप थापा ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। अपनी हरकतों से कभी बाज न आना वाले पाक ने शनिवार सुबह सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। पाक ने जम्मू राजौरी नौशेरा सीमा पर फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी का जवाब देते हुए भारत का जवान शहीद हो गया।



जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान सेना द्वारा सुबह नौशेरा सेक्टर में भारतीय चौकियों को निशाना बनाते हुए गोलीबारी की गई और मोर्टार दागे गए। इसका जवाब देते हुए भारतीय सेना ने जवाबी फायरिंग की। भारी गोलीबारी के चलते भारतीय सेना के लांस नायक संदीप थापा घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान जवान संदीप वीरगति को प्राप्त हुए।



जल्द घर लौटने का वादा कर गया था 'संदीप'

शहीद जवान लांस नायक संदीप थापा 35 साल के थे। वे पिछले 15 साल से नौकरी कर रहे थे। संदीप दून के डोईवाला में रहते थे। इस बारे में जैसे ही उनके परिवार, रिश्तेदार और पड़ोसियों को सूचना मिली सब सकते में आ गए। पूरे घर में मातम का माहौल है। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि संदीप अब उनके बीच नहीं रहे। हाल ही घर वालों से मिलने पर उसने जल्द ही वापस लौट कर आने को कहा था।

सीएम ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन

Uttarakhand CM Trivendra Singh Rawat expresses grief on the death of Indian Army Lance Naik Sandeep Thapa in ceasefire violation by Pakistan in Nowshera Sector, Rajouri (J&K), earlier today. CM says all possible help will be provided to his family by the state Government. pic.twitter.com/LQmUBE7owz