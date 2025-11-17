नंदा राजजात मार्ग सेना को सौंपने की तैयारी, रक्षा मंत्री से मिले सीएम ने किए ये आग्रह…

CM Met Defense Minister:नंदा देवी राजजात मार्ग सेना को सौंपने की तैयारी चल रही है। इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को दिल्ली में रक्षा मंत्री से मुलाकात कर इस मार्ग को लोनिवि के अधीन ही रहने देने का आग्रह किया। सीएम धामी ने रक्षा मंत्री को बताया कि चमोली का ग्वालदम-नंदकेसरी-थराली-देवाल -मुन्दोली-वाण मार्ग विश्व प्रसिद्ध नंदा देवी राजजात यात्रा का प्रमुख रूट है। इस रूट का पौराणिक महत्व काफी है। अब इस रूट को सेना को सौंपने की तैयारी चल रही है। सीएम ने बताया कि अगले साल नंदा राजजात यात्रा होनी है। ये यात्रा 12 साल में एक बार होती है। कहा कि राज्य की धार्मिक,सांस्कृतिक आस्था से जुड़े इस आयोजन की सुचारु व्यवस्था के लिए सड़क के रखरखाव का जिम्मा स्थानीय स्तर पर लोनिवि के पास रखना जरूरी है। सीएम ने रक्षा मंत्री को बताया कि एयरफोर्स ऑडिट ब्रांच लंबे समय से दून में निर्बाध चल रही है। प्रदेश में देश की सीमाएं चीन और नेपाल से लगे होने तथा सेना-सुरक्षाबलों के कई कार्यालय होने की वजह से देहरादून का सामरिक महत्व भी है। ऐसे में इस ब्रांच को देहरादून में ही रहने दिया जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम की सभी मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।