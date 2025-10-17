प्रदर्शनकारी किसानों को थमा दिया पांच करोड़ का फर्जी चेक, मिल मालिक सहित पांच पर एफआईआर

Crime News:भुगतान की मांग पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को दिया गया पांच करोड़ का चेक बाउंस होने से हड़कंप मचा हुआ है। ये मामला उत्तराखंड के झबरेड़ा स्थित इकबालपुर शुगर मिल का है। उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड़ ने बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर नौ अक्तूबर को रुड़की में महापंचायत की थी। महापंचायत के दौरान इकबालपुर स्थित शुगर मिल के प्रबंधन की ओर से प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पांच करोड़ रुपये का चेक दिया गया था। चेक बाउंस होने की जानकारी मिलने के बाद से किसानों में भारी आक्रोश है। गुरुवार देर शाम सहायक गन्ना आयुक्त कपिल मोहन ने मामले को लेकर झबरेड़ा थाने में तहरीर दी। उन्होंने मिल प्रबंधन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी शुगर मिल प्रबंधन की ओर से बकाया गन्ना भुगतान के लिए पांच करोड़ रुपये का चेक रुड़की स्थित उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरनारत किसानों को दिया था जो बाउंस हो गया। जिस खाते का चेक गन्ना सचिव को दिया गया था उसमें रुपये भी नहीं थे। तहरीर के आधार पर पुलिस ने लक्ष्मी शुगर मिल इकबालपुर की मालिक श्रेया साहनी, महाप्रबंधक अनिल तंवर, गन्ना प्रबंधक शिवकुमार सिसोदिया, जनार्दन, बृजेश कुमार और पवन चंद्र मोहन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। झबरेड़ा थाना प्रभारी अजय शाह के मुतोबिक तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।