देहरादून

प्रदर्शनकारी किसानों को थमा दिया पांच करोड़ का फर्जी चेक, मिल मालिक सहित पांच पर एफआईआर

Crime News:गन्ना भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों को दिया गया पांच करोड़ रुपये का चेक बाउंस होने से खलबली मची हुई है। इस मामले में पुलिस ने शुगर मिल मालिक सहित पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Oct 17, 2025

A case has been registered against five people at Jhabreda police station in Haridwar for bouncing a cheque of Rs 5 crore

झबरेड़ा थाना उत्तराखंड

Crime News:भुगतान की मांग पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को दिया गया पांच करोड़ का चेक बाउंस होने से हड़कंप मचा हुआ है। ये मामला उत्तराखंड के झबरेड़ा स्थित इकबालपुर शुगर मिल का है। उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड़ ने बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर नौ अक्तूबर को रुड़की में महापंचायत की थी। महापंचायत के दौरान इकबालपुर स्थित शुगर मिल के प्रबंधन की ओर से प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पांच करोड़ रुपये का चेक दिया गया था। चेक बाउंस होने की जानकारी मिलने के बाद से किसानों में भारी आक्रोश है। गुरुवार देर शाम सहायक गन्ना आयुक्त कपिल मोहन ने मामले को लेकर झबरेड़ा थाने में तहरीर दी। उन्होंने मिल प्रबंधन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी शुगर मिल प्रबंधन की ओर से बकाया गन्ना भुगतान के लिए पांच करोड़ रुपये का चेक रुड़की स्थित उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरनारत किसानों को दिया था जो बाउंस हो गया। जिस खाते का चेक गन्ना सचिव को दिया गया था उसमें रुपये भी नहीं थे। तहरीर के आधार पर पुलिस ने लक्ष्मी शुगर मिल इकबालपुर की मालिक श्रेया साहनी, महाप्रबंधक अनिल तंवर, गन्ना प्रबंधक शिवकुमार सिसोदिया, जनार्दन, बृजेश कुमार और पवन चंद्र मोहन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। झबरेड़ा थाना प्रभारी अजय शाह के मुतोबिक तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

धरना 54 दिन बाद स्थगित

उत्तराखंड किसान मोर्चा का 54 दिनों से चल रहा धरना गुरुवार को गन्ना कमिश्नर से वार्ता के बाद स्थगित कर दिया गया। वार्ता में गन्ना कमिश्नर त्रिलोक सिंह मर्तोलिया ने किसानों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसानों को भुगतान नहीं किया गया तो इकबालपुर शुगर मिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें- पत्नी की जान बचाने भालू से भिड़े पति की मौत, घायल को एयरलिफ्ट कर पहुंचाया अस्पताल

Published on:

17 Oct 2025 08:22 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / प्रदर्शनकारी किसानों को थमा दिया पांच करोड़ का फर्जी चेक, मिल मालिक सहित पांच पर एफआईआर

देहरादून

उत्तराखंड

