Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

देहरादून

हर्षिल घाटी में नदियां उफान पर, सेना का अस्थायी पुल बहा; 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में खीरगंगा और तेलगाड़ नदियों के उफान से हड़कंप, अस्थायी पुल बहा। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, नैनीताल, उत्तरकाशी और बागेश्वर में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

देहरादून

Aman Pandey

Aug 25, 2025

Cloudburst Video,Cloudburst Video chamoli,Cloudburst Video uttarakhand

उत्तरकाशी जिले की हर्षिल घाटी में रविवार शाम तेज बारिश के बाद खीरगंगा और तेलगाड़ नदियां उफान पर आ गईं। नदियों के मलबे और तेज बहाव से हड़कंप मच गया। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। इस बीच, तेलगाड़ नदी के उफान में सेना द्वारा बनाया अस्थायी पुल बह गया। पुलिस-प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए स्थानीय लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कराया।

प्रशासन अलर्ट मोड पर

आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एहतियातन हर्षिल बाजार को पूरी तरह खाली करा लिया गया है। गौरतलब है कि 5 अगस्त को भी भारी बारिश के बाद खीरगंगा और तेलगाड़ नदी ने इसी क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी।

बारिश का ऑरेंज अलर्ट

इस बीच मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार को प्रदेश के पांच जिलों—देहरादून, टिहरी, नैनीताल, उत्तरकाशी और बागेश्वर में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि इन जिलों में तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। वहीं, बाकी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

खबर शेयर करें:

Published on:

25 Aug 2025 03:12 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / हर्षिल घाटी में नदियां उफान पर, सेना का अस्थायी पुल बहा; 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.