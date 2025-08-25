हर्षिल घाटी में नदियां उफान पर, सेना का अस्थायी पुल बहा; 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

उत्तरकाशी जिले की हर्षिल घाटी में रविवार शाम तेज बारिश के बाद खीरगंगा और तेलगाड़ नदियां उफान पर आ गईं। नदियों के मलबे और तेज बहाव से हड़कंप मच गया। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। इस बीच, तेलगाड़ नदी के उफान में सेना द्वारा बनाया अस्थायी पुल बह गया। पुलिस-प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए स्थानीय लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कराया।
आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एहतियातन हर्षिल बाजार को पूरी तरह खाली करा लिया गया है। गौरतलब है कि 5 अगस्त को भी भारी बारिश के बाद खीरगंगा और तेलगाड़ नदी ने इसी क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी।
इस बीच मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार को प्रदेश के पांच जिलों—देहरादून, टिहरी, नैनीताल, उत्तरकाशी और बागेश्वर में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि इन जिलों में तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। वहीं, बाकी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।