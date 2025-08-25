हर्षिल घाटी में नदियां उफान पर, सेना का अस्थायी पुल बहा; 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

उत्तरकाशी जिले की हर्षिल घाटी में रविवार शाम तेज बारिश के बाद खीरगंगा और तेलगाड़ नदियां उफान पर आ गईं। नदियों के मलबे और तेज बहाव से हड़कंप मच गया। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। इस बीच, तेलगाड़ नदी के उफान में सेना द्वारा बनाया अस्थायी पुल बह गया। पुलिस-प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए स्थानीय लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कराया।