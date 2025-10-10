Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

रहस्यमयी बुखार से कई लोगों की मौत, फैली दहशत, शासन ने बनाई जांच टीमें

Mysterious Disease:एक माह के भीतर रहस्यमयी बुखार कई लोगों की जिंदगी छीन चुका है। इस खतरनाक वैरिएंट से लोगों में दहशत का माहौल है। उत्तराखंड शासन ने सीएमओ को प्रभावित इलाकों में चिकित्सकों की टीमें भेजने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जल्द ही ये टीमें प्रभावित इलाकों में कैंप लगाकर कर लोगों के सैंपल लेंगी।

2 min read

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Oct 10, 2025

Several people died due to mysterious fever in Uttarakhand

प्रतीकात्मक फोटो

Mysterious Disease:रहस्यमयी बुखार से विभिन्न इलाकों में कई लोगों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। ये रहस्यमयी बीमारी उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में फैल रही है। खासतौर पर अल्मोड़ा जिले के धौलादेवी और हरिद्वार के रुड़की क्षेत्र में कई लोग इस बीमारी की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं। इधर, धौलादेवी ब्लॉक में 20-25 दिन के भीतर पांच लोग इस बुखार की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं। इस बीमारी की चपेट में आने के बाद शहरों के बड़े अस्पतालों में उपचार मिलने पर कुछ मरीजों की जान बच पाई है। यह खतरनाक बुखार अचानक लोगों को जकड़ रहा है। इस बुखार से पीड़ित मरीजों की प्लेटलेट्स अचानक गिर रही हैं। बुखार आने के एक-दो दिन के भीतर ही कई लोग जान गवा चुके हैं। कई लोगों को विभिन्न अस्पतालों में उपचार भी चल रहा है। इससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मामला संज्ञान में आते ही उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने अल्मोड़ा और हरिद्वार सीएमओ को इसकी जांच के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि तत्काल प्रभावित इलाकों में कैंप लगाकर लोगों की जांच कराएं। साथ ही बुखार आने के कारणों और वेरिएंट का भी पता लगाने के लिए व्यापक पैमाने पर सैंपलिंग कराएं।

मेडिकल कॉलेज में भी उपचार नहीं

इस घातक बुखार ने स्वास्थ्य सेवाओं की भी पोल खोलकर रख दी है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के बेस अस्पताल में कुछ ही दिन के भीर चार लोगों की मौत हो चुकी है। भर्ती होने के 24 घंटे के भीतर बेस अस्पताल में बुखार पीड़ितों ने दम तोड़ा है। इन सभी मामलों मरीजों को प्लेटलेट्स गिरने पर हायर सेंटर रेफर करने से पहले ही जान से हाथ गंवानी पड़ी हैं। लोगों का कहना है कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने के कारण ये हालात पैदा हुए हैं। जनप्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य विभाग पर वायरल फीवर का उपचार करने में नाकाम रहने का आरोप लगाने के साथ ही गहरी नाराजगी जताई थी। इसी को देखते हुए शासन ने सीएमओ को जरूरी निर्देश दिए हैं।

ये भी पढ़ें-12 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त, प्रतिबंधित कफ सिरफ के खिलाफ अभियान तेज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Oct 2025 11:35 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / रहस्यमयी बुखार से कई लोगों की मौत, फैली दहशत, शासन ने बनाई जांच टीमें

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

12 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त, प्रतिबंधित कफ सिरफ के खिलाफ अभियान तेज

Licences of 12 medical stores in Uttarakhand cancelled for selling banned cough syrup
देहरादून

60 हजार सरकारी शिक्षकों के लिए फरमान…10 घंटे का ऑनलाइन कोर्स नहीं किया तो रुक जाएगा वेतन

Government teachers in Uttarakhand will have to complete a 10-hour online course.
देहरादून

प्रेमी और पिता ने किया बेटी से रेप, गर्भपात की दवा खिलाने पर हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Minor daughter raped by lover and father in Haridwar
देहरादून

15 हजार लोगों से 47 करोड़ की ठगी का आरोपी सरकारी शिक्षक गिरफ्तार, हैरान कर देगा मामला

Teacher arrested for duping 15000 people of Rs 47 crore
देहरादून

आर्मी क्षेत्र में सेना की वर्दी, आईडी और 18 डेबिट कार्ड संग राजस्थान का संदिग्ध गिरफ्तार, मचा हड़कंप

A suspect dressed in army uniform has been arrested in Roorkee
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.