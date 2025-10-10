रहस्यमयी बुखार से कई लोगों की मौत, फैली दहशत, शासन ने बनाई जांच टीमें

Mysterious Disease:रहस्यमयी बुखार से विभिन्न इलाकों में कई लोगों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। ये रहस्यमयी बीमारी उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में फैल रही है। खासतौर पर अल्मोड़ा जिले के धौलादेवी और हरिद्वार के रुड़की क्षेत्र में कई लोग इस बीमारी की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं। इधर, धौलादेवी ब्लॉक में 20-25 दिन के भीतर पांच लोग इस बुखार की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं। इस बीमारी की चपेट में आने के बाद शहरों के बड़े अस्पतालों में उपचार मिलने पर कुछ मरीजों की जान बच पाई है। यह खतरनाक बुखार अचानक लोगों को जकड़ रहा है। इस बुखार से पीड़ित मरीजों की प्लेटलेट्स अचानक गिर रही हैं। बुखार आने के एक-दो दिन के भीतर ही कई लोग जान गवा चुके हैं। कई लोगों को विभिन्न अस्पतालों में उपचार भी चल रहा है। इससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मामला संज्ञान में आते ही उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने अल्मोड़ा और हरिद्वार सीएमओ को इसकी जांच के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि तत्काल प्रभावित इलाकों में कैंप लगाकर लोगों की जांच कराएं। साथ ही बुखार आने के कारणों और वेरिएंट का भी पता लगाने के लिए व्यापक पैमाने पर सैंपलिंग कराएं।