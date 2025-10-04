Patrika LogoSwitch to English

देहरादून

14 साल की किशोरी बनी मां, रेप का आरोपी अस्पताल पहुंच घूम-घूमकर बांटने लगा मिठाई, नजारा देख लोग दंग

Crime News:14 साल की एक नाबालिग छात्रा ने अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। इसकी सूचना मिलते ही किशोरी से रेप का आरोपी मिठाई बांटने अस्पताल पहुंच गया, जिसे देख लोग दंग रह गए। सूचना मिलते ही नैनीताल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

2 min read

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Oct 04, 2025

BD Pandey Hospital, Nainital

नैनीताल में 14 साल की नाबालिग छात्रा से रेप का मामला सामने आया है

Crime News:14 साल की एक छात्रा के मां बनने का मामला सामने आया है। ये घटना उत्तराखंड के नैनीताल में घटी है। यहां पर नाबालिग लड़की से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शुक्रवार सुबह बीडी पांडे जिला अस्पताल में रेप पीड़िता ने बच्ची को जन्म दिया। शुक्रवार सुबह करीब पांच बजे एक महिला अपनी नाबालिग बेटी को लेकर अस्पताल पहुंची। जांच में डॉक्टरों को पता चला कि किशोरी गर्भवती है। अस्पताल प्रशासन की ओर से पुलिस को सूचना दी गई। दर्द से कराहती नाबालिग छात्रा ने सामान्य प्रसव से स्वस्थ्य बच्ची को जन्म दिया।

बच्चा होने की सूचना मिलते ही अल्मोड़ा जिले के शीतलाखेत निवासी रेप का आरोपी सूरज बीडी पांडे अस्पताल में पहुंच गया। वह छात्रा के मां बनने की खुशी में मिठाइयां बांटने की कोशिश करने लगा। सूरज ने ही इस नाबालिग लड़की से रेप किया था। उसका ये दुस्साहस देख अस्पताल में मौजूद लोग दंग रह गए। अस्पताल प्रशासन ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कोतवाल हेमचंद्र पंत के नेतृत्व में पुलिस टीम अस्पताल पहुंच गई। इसकी भनक लगते ही आरोपी मिठाई का डिब्बा छोड़कर भागने की कोशिश करने लगा, जिसे पुलिस ने मौके से ही दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है।

फेसबुक के जरिए मुलाकात

नाबालिग छात्रा से रेप और उसके मां बनने की खुशी में आरोपी की ओर से मिठाई बांटने का मामला काफी चर्चाओं में है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि अल्मोड़ा जिले के शीतलाखेत का रहने वाला सूरज तीन साल पहले काम की तलाश में नैनीताल आया था और एक रेस्टोरेंट में काम करने लगा। करीब दो साल पहले उसकी पहचान फेसबुक के जरिए किशोरी से हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच संपर्क बढ़ा और आरोपी ने किशोरी का यौन शोषण किया, जिसके चलते वह गर्भवती हो गई थी। अस्पताल में किशोरी के बच्ची को जन्म देने की सूचना पर आरोपी भी पहुंच गया था।

संबंधित विषय:

#Crime

Updated on:

04 Oct 2025 08:25 am

Published on:

04 Oct 2025 08:09 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / 14 साल की किशोरी बनी मां, रेप का आरोपी अस्पताल पहुंच घूम-घूमकर बांटने लगा मिठाई, नजारा देख लोग दंग

