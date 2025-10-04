14 साल की किशोरी बनी मां, रेप का आरोपी अस्पताल पहुंच घूम-घूमकर बांटने लगा मिठाई, नजारा देख लोग दंग

बच्चा होने की सूचना मिलते ही अल्मोड़ा जिले के शीतलाखेत निवासी रेप का आरोपी सूरज बीडी पांडे अस्पताल में पहुंच गया। वह छात्रा के मां बनने की खुशी में मिठाइयां बांटने की कोशिश करने लगा। सूरज ने ही इस नाबालिग लड़की से रेप किया था। उसका ये दुस्साहस देख अस्पताल में मौजूद लोग दंग रह गए। अस्पताल प्रशासन ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कोतवाल हेमचंद्र पंत के नेतृत्व में पुलिस टीम अस्पताल पहुंच गई। इसकी भनक लगते ही आरोपी मिठाई का डिब्बा छोड़कर भागने की कोशिश करने लगा, जिसे पुलिस ने मौके से ही दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है।