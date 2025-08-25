थराली त्रासदी: जानवरों को बचाने निकले बुजुर्ग पानी के तेज बहाव में लापता, खोज जारी

विकासखंड खंड थराली के चेपड़ों गांव निवासी 78 वर्षीय गंगा दत्त जोशी का दूसरे दिन भी कोई सुराग नहीं मिला है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लगातार संभावित स्थानों पर लापता जोशी को ढूंढ रही है। इनके साथ ही खोजी कुत्तों से भी उन्हें ढूंढा जा रहा है। लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। परिजन बहुत दुखी और परेशान हैं।
शुक्रवार रात 11 बजे जब अचानक चैपडो गदेरेे का में पानी बढ़ते देखकर गंगा दत्त जोशी अपने जानवरों को बचाने और दुकान को देखने के लिए घर से निकले ही थे तभी अचानक गदेरा उफान पर आ गया। और वो लापता हो गए। उसी वक्त से उनका कोई अता पता नहीं है। दो दिन से पुलिस प्रशासन , एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम खोज रही है। रविवार को चैपड़ो के सम्भावित स्थानों पर जेसीबी ने खुदाई कर भी देखा लेकिन कहीं भी पता नहीं चल पाया है। बचाव दल प्रयास में लगा है। वहीं थराली, सगवाड़ा, राड़ीबगड़ आपदाग्रस्त क्षेत्रों में बचाव दल रास्तों और मकानों को ठीक करने में जुट गया है।