देहरादून

मौसम लेगा करवट, 4 और 5 नवंबर को बारिश-वज्रपात का येलो अलर्ट, ठंड बढ़ेगी

Weather Alert:मौसम जल्द ही करवट बदलने वाला है। आईएमडी ने आगामी चार और पांच नवंबर को उत्तराखंड के पांच जिलों में गर्जना के साथ बारिश व आकाशीय बिजली कड़कने का येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश से राज्य में ठंड में बढ़ोत्तरी की संभावना है।

less than 1 minute read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 02, 2025

The IMD has issued a rain alert for Uttarakhand on November 4 and 5

उत्तराखंड में चार और पांच नवंबर को बारिश का अलर्ट

Weather Alert:मौसम करवट बदलने वाला है। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में ठंड में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में अब सुबह के वक्त खेतों में हल्का पाला भी गिरने लगा है। दिन में गुनगुनी धूप कुछ हद तक राहत दे रही है। लोग घरों की छतों और पार्कों में धूप का आनंद उठाते हुए देखे जा रहे हैं। हालांकि सुबह शाम लोग गर्म कपड़े पहनकर ही घरों से बाहर निकले रहे हैं। इसी बीच आईएमडी ने जल्द ही मौसम के करवट लेने का पूर्वानुमान जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक चार नवंबर को उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले के कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ हल्की बारिश और बौछारें पड़ सकती हैं। इस दिन राज्य के शेष जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उसके अगले दिन यानी पांच नवंबर को भी उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले के कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ बारिश की संभावना है। आईएमडी ने चार नवंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

पाले की शुरू होगी मार

उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में चार और पांच नवंबर को बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। पर्वतीय इलाकों में दो दिन बारिश के बाद पाले की मार बढ़ने की संभावना है। उसके बाद खेत खलिहान सफेद पाले की चादर ओढ़े नजर आ सकते हैं। ज्यों-ज्यों नवंबर माह आगे बढ़ेगा त्यों-त्यों पाला गिरने की रफ्तार भी बढ़ने लगेगी। इससे ठंड में भी लगातार बढ़ोत्तरी होने की संभावना जताई जा रही है। अगले महीने से पहाड़ों में सुबह के समय नलों में पानी जमने लगेगा।

ये भी पढ़ें- भीषण हादसा:दिल्ली-हरियाणा के दो लोगों की मौत, 15 घायल, धड़ से अलग हो गई चालक की गर्दन

Published on:

02 Nov 2025 04:24 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / मौसम लेगा करवट, 4 और 5 नवंबर को बारिश-वज्रपात का येलो अलर्ट, ठंड बढ़ेगी

देहरादून

उत्तराखंड

