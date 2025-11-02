मौसम लेगा करवट, 4 और 5 नवंबर को बारिश-वज्रपात का येलो अलर्ट, ठंड बढ़ेगी

Weather Alert:मौसम करवट बदलने वाला है। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में ठंड में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में अब सुबह के वक्त खेतों में हल्का पाला भी गिरने लगा है। दिन में गुनगुनी धूप कुछ हद तक राहत दे रही है। लोग घरों की छतों और पार्कों में धूप का आनंद उठाते हुए देखे जा रहे हैं। हालांकि सुबह शाम लोग गर्म कपड़े पहनकर ही घरों से बाहर निकले रहे हैं। इसी बीच आईएमडी ने जल्द ही मौसम के करवट लेने का पूर्वानुमान जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक चार नवंबर को उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले के कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ हल्की बारिश और बौछारें पड़ सकती हैं। इस दिन राज्य के शेष जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उसके अगले दिन यानी पांच नवंबर को भी उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले के कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ बारिश की संभावना है। आईएमडी ने चार नवंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।