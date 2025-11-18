मौसम दिखाएगा उग्र रूप : शीतलहर और कोहरे से थर्रा उठेंगे लोग, पहाड़ों पर पड़ेगी पाले की मार

Weather Alert:मौसम तेजी से करवट लेने वाला है। इन दिनों उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है। राज्य के कई इलाकों में सुबह के समय अब जमकर पाला गिरने लगा है। इससे पहाड़ ठिठुर रहे हैं। हालांकि दिन में गुनगुनी धूप राहत दे रही है। लोग धूप सेंककर ठंड से राहत पाने में जुटे हुए हैं। शाम के वक्त पर्वतीय इलाकों में हाड़तोड़ ठंड पड़ रही है। वहीं, दूसरी ओर राज्य के मैदानी इलाकों में भी अब ठंड पांव पसारने लगी है। मैदानी इलाकों में सुबह-शाम काफी ठंड पड़ने लगी है। इससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। राज्य के बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, नैनीताल, चमोली, टिहरी आदि जिलों में सर्वाधिक ठंड पड़ रही है। इसी बीच आईएमडी ने राज्य के कुछ पर्वतीय इलाकों में पाला गिरने का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक अगले एक-दो दिन के भीतर राज्य में न्यूनतम तापमान में दो डिग्री तक और गिरावट आ सकती है। आईएमडी के मुताबिक आने वाले दिनों में राज्य के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। कुछ दिनों के भीतर कोहरे की मार भी शुरू होने वाली है। शीतलहर भी राज्य में दस्तक देने वाली है। इससे तापमान गिरावट के साथ ठंड में बढ़ोत्तरी के आसार हैं।