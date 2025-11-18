Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

मौसम दिखाएगा उग्र रूप : शीतलहर और कोहरे से थर्रा उठेंगे लोग, पहाड़ों पर पड़ेगी पाले की मार

Weather Alert:मौसम करवट लेने वाला है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में अगले कुछ दिन के भीतर पाले की मार बढ़ने वाली है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी के भी आसार बन रहे हैं। आने वाले दिनों में शीतलहर, पाला और कोहरे से लोग थर्रा उठेंगे। आईएमडी ने अगले दो दिन के भीतर राज्य में न्यूनतम तापमान में दो डिग्री तक की गिरावट आने का अलर्ट जारी किया है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 18, 2025

Severe cold wave, snowfall and fog are about to start in Uttarakhand

उत्तराखंड में भीषण ठंड शुरू होने वाली है। फोटो सोर्स एआई

Weather Alert:मौसम तेजी से करवट लेने वाला है। इन दिनों उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है। राज्य के कई इलाकों में सुबह के समय अब जमकर पाला गिरने लगा है। इससे पहाड़ ठिठुर रहे हैं। हालांकि दिन में गुनगुनी धूप राहत दे रही है। लोग धूप सेंककर ठंड से राहत पाने में जुटे हुए हैं। शाम के वक्त पर्वतीय इलाकों में हाड़तोड़ ठंड पड़ रही है। वहीं, दूसरी ओर राज्य के मैदानी इलाकों में भी अब ठंड पांव पसारने लगी है। मैदानी इलाकों में सुबह-शाम काफी ठंड पड़ने लगी है। इससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। राज्य के बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, नैनीताल, चमोली, टिहरी आदि जिलों में सर्वाधिक ठंड पड़ रही है। इसी बीच आईएमडी ने राज्य के कुछ पर्वतीय इलाकों में पाला गिरने का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक अगले एक-दो दिन के भीतर राज्य में न्यूनतम तापमान में दो डिग्री तक और गिरावट आ सकती है। आईएमडी के मुताबिक आने वाले दिनों में राज्य के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। कुछ दिनों के भीतर कोहरे की मार भी शुरू होने वाली है। शीतलहर भी राज्य में दस्तक देने वाली है। इससे तापमान गिरावट के साथ ठंड में बढ़ोत्तरी के आसार हैं।

25 नवंबर तक मौसम रहेगा शुष्क

आईएमडी के मुताबिक उत्तराखंड में फिलहाल बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि कुछ पर्वतीय इलाकों में पाला गिरने की संभावना आईएमडी ने जताई है। आईएमडी के मुताबिक 19 से 25 नवंबर तक राज्य में मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा। साथ ही ठंड में भी लगातार बढ़ोत्तरी होती जाएगी। सूखी ठंड के कारण बुखार, सर्दी-जुकाम जैसी बीमारियां पनपने का खतरा रहेगा। ऐसे मौसम में लोगों को सकर्तता बरतने की जरूरत होगी। आज देहरादून में न्यूनतम तापमान 10.5, पंतनगर में 9.1, मुक्तेश्वर में 6 जबकि टिहरी में 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

ये भी पढ़ें-रातोंरात बदल गए मंत्रियों के नाम, सचिवालय में खलबली, सरकारी वेबसाइट बंद, हैरान कर देगा मामला  

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

20 Nov 2025 08:30 am

Published on:

18 Nov 2025 12:09 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / मौसम दिखाएगा उग्र रूप : शीतलहर और कोहरे से थर्रा उठेंगे लोग, पहाड़ों पर पड़ेगी पाले की मार

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

आतंकी डॉ. उमर के पिथौरागढ़ की महिला और दून के डॉक्टर से संपर्क, यूपी एटीएस के खुलासे से खलबली

Delhi blasts prime accused Dr Umar Nabi's Pithoragarh and Dehradun connections have surfaced
देहरादून

कथित प्रेमी के साथ बहू को पवित्रता सिद्ध करवाने मंदिर लाई सास, बच्चे को लेकर चला हाई वोल्टेज ड्रामा

A mother-in-law took her daughter-in-law and her lover to a temple, leading to high-voltage drama between the two sides
देहरादून

एस्मा लागू : सरकार ने हड़ताल पर छह महीने तक लगाई रोक, उपनल में नो-वर्क नो पे, कर्मचारियों में गुस्सा

The Uttarakhand government has implemented the ESMA, prohibiting employee strikes
देहरादून

भाजपा एंटी इनकंबेंसी वाली सीटें करेगी चिह्नित, पूरे राज्य में शुरू होगा गोपनीय सर्वे, कईयों के कटेंगे टिकट

BJP in Uttarakhand to launch confidential survey to identify assembly seats with anti-incumbency
देहरादून

भाजपा नेता की पत्नी का गनर छिना और बेटे से शस्त्र, पूर्व मुख्य सचिव के पुत्र से मारपीट प्रकरण में बड़ी कार्रवाई

The government gunner of BJP leader Kunwar Pranav Singh Champion's wife has been removed and his son's arms license has been cancelled
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.