रामनगर में वनकर्मियों के सामने अचानक आए 3 बाघ, पेड़ पर चढ़कर बचाई जान

रामनगर वनप्रभाग के रेंज अधिकारी शेखर तिवारी ने बताया, "हमारे वनकर्मी रोजाना की तरह गश्त पर थे। अचानक टाइग्रेस और उसके शावकों के सामने आने से स्थिति तनावपूर्ण हो गई। वनकर्मियों ने त्वरित निर्णय लेते हुए पेड़ पर चढ़कर खुद को सुरक्षित किया।" उन्होंने कहा कि बाघिन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए गश्त बढ़ा दी गई है, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।