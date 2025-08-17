उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा: तीन अलग-अलग घटनाओं में दंपति समेत 5 लोग डूबे, 3 शव बरामद

हाथरस के 26 वर्षीय पिंटू और 25 वर्षीय लक्ष्मी ऋषिकेश के चंद्रेश्वरनगर में किराए के मकान में रहते थे। शुक्रवार शाम को वे त्रिवेणीघाट से चंद्रेश्वरनगर लौट रहे थे। रास्ते में बरसाती नदी चंद्रभागा-गंगा का जलस्तर कम होने की वजह से वह पैदल पार करने लगे। इसी दौरान लक्ष्मी का पैर फिसल गया और वह पानी में डूबने लगी। लक्ष्मी को बचाने के लिए पिंटू ने भी नदी में छलांग लगा दी, लेकिन वह भी तेज बहाव की चपेट में आ गया। शुक्रवार और शनिवार को एसडीआरएफ की टीमों ने घंटों तलाशी अभियान चलाया, लेकिन दोनों का पता नहीं चल पाया है।