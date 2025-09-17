Patrika LogoSwitch to English

केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना बनी ‘वरदान’!लाभार्थियों ने कहा-PM मोदी का आभार

Ayushman Yojana: उत्तराखंड के लाभार्थियों ने 'आयुष्मान योजना' को जीवनरक्षक बताया। उन्होंने कहा कि ये योजना गरीबों के लिए वरदान है।

देहरादून

Harshul Mehra

Sep 17, 2025

Ayushman Yojana
केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना से कई लोगों को लाभ। फोटो सोर्स-IANS

Ayushman Yojana: उत्तराखंड के चमोली जिले में केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' (Ayushman Bharat Yojana) हजारों लोगों के लिए जीवनरक्षक साबित हो रही है। यहां 72 प्रतिशत से ज्यादा लोग फ्री स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा रहे हैं।

क्या कहते हैं आंकड़े

आधिकारिक आंकड़ों की माने तो वर्तमान में चमोली जिले में 2,29,384 लोग इस योजना में रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 51,000 से ज्यादा लाभार्थियों ने विभिन्न अस्पतालों, सरकारी और निजी दोनों में फ्री इलाज का लाभ उठाया है।

आयुष्मान कार्ड के कारण इलाज फ्री

जिला अस्पताल गोपेश्वर में एक सप्ताह से भर्ती पवन कुमार का कहना है कि आयुष्मान कार्ड के कारण उनका इलाज पूरी तरह निशुल्क हुआ। उन्होंने कहा, "गरीबों के लिए यह योजना वरदान है। मुझे आर्थिक बोझ से आयुष्मान कार्ड ने बचाया। PM मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त मैं करता हूं। मेरे जैसे गरीबों के लिए यह योजना वरदान है। आशा करता हूं कि हमारा देश इसी तरह से तरक्की करता रहे।"

आयुष्मान योजना से ऑपरेशन फ्री

एक अन्य लाभार्थी सुरेंद्र सिंह कंडारी का कहना है उनकी पत्नी को पेट में दर्द की शिकायत थी। जांच में पथरी का पता चला। आयुष्मान कार्ड की मदद से उनका सफल ऑपरेशन फ्री हुआ। उन्होंने कहा, "हमारी जिंदगी इस योजना ने आसान की। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त मैं करता हूं। जिनकी वजह से आयुष्मान योजना का लाभ मिल सका।"

इसके अलावा एक अन्य लाभार्थी शोभित सिंह ने बताया कि उनकी दादी के स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। आयुष्मान कार्ड की वजह से उनकी सभी जांच मुफ्त हुईं। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के लिए ये योजना बड़ा सहारा है। सरकार और PM मोदी को मैं धन्यवाद देता हूं।"

Uttarakhand

Published on:

17 Sept 2025 03:31 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना बनी ‘वरदान’!लाभार्थियों ने कहा-PM मोदी का आभार

