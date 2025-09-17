केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना बनी ‘वरदान’!लाभार्थियों ने कहा-PM मोदी का आभार

Ayushman Yojana: उत्तराखंड के चमोली जिले में केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' (Ayushman Bharat Yojana) हजारों लोगों के लिए जीवनरक्षक साबित हो रही है। यहां 72 प्रतिशत से ज्यादा लोग फ्री स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा रहे हैं।
आधिकारिक आंकड़ों की माने तो वर्तमान में चमोली जिले में 2,29,384 लोग इस योजना में रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 51,000 से ज्यादा लाभार्थियों ने विभिन्न अस्पतालों, सरकारी और निजी दोनों में फ्री इलाज का लाभ उठाया है।
जिला अस्पताल गोपेश्वर में एक सप्ताह से भर्ती पवन कुमार का कहना है कि आयुष्मान कार्ड के कारण उनका इलाज पूरी तरह निशुल्क हुआ। उन्होंने कहा, "गरीबों के लिए यह योजना वरदान है। मुझे आर्थिक बोझ से आयुष्मान कार्ड ने बचाया। PM मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त मैं करता हूं। मेरे जैसे गरीबों के लिए यह योजना वरदान है। आशा करता हूं कि हमारा देश इसी तरह से तरक्की करता रहे।"
एक अन्य लाभार्थी सुरेंद्र सिंह कंडारी का कहना है उनकी पत्नी को पेट में दर्द की शिकायत थी। जांच में पथरी का पता चला। आयुष्मान कार्ड की मदद से उनका सफल ऑपरेशन फ्री हुआ। उन्होंने कहा, "हमारी जिंदगी इस योजना ने आसान की। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त मैं करता हूं। जिनकी वजह से आयुष्मान योजना का लाभ मिल सका।"
इसके अलावा एक अन्य लाभार्थी शोभित सिंह ने बताया कि उनकी दादी के स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। आयुष्मान कार्ड की वजह से उनकी सभी जांच मुफ्त हुईं। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के लिए ये योजना बड़ा सहारा है। सरकार और PM मोदी को मैं धन्यवाद देता हूं।"