केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना बनी ‘वरदान’!लाभार्थियों ने कहा-PM मोदी का आभार

जिला अस्पताल गोपेश्वर में एक सप्ताह से भर्ती पवन कुमार का कहना है कि आयुष्मान कार्ड के कारण उनका इलाज पूरी तरह निशुल्क हुआ। उन्होंने कहा, "गरीबों के लिए यह योजना वरदान है। मुझे आर्थिक बोझ से आयुष्मान कार्ड ने बचाया। PM मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त मैं करता हूं। मेरे जैसे गरीबों के लिए यह योजना वरदान है। आशा करता हूं कि हमारा देश इसी तरह से तरक्की करता रहे।"