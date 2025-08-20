उत्तराखंड संस्कृत विवि: आज भी होंगे दाखिले, ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर मिलेगा एडमिशन

उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले का आज (बुधवार, 20 अगस्त) अंतिम दिन है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर छात्रों को प्रवेश देने का निर्णय लिया है। यह उन सभी इच्छुक छात्र-छात्राओं के लिए एक अंतिम मौका है जो संस्कृत और उससे संबंधित विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं।
विश्वविद्यालय में बीएड पाठ्यक्रम को छोड़कर बाकी सभी कोर्सेस में सीधे प्रवेश दिया जा रहा है। यहां स्नातक (शास्त्री) और स्नातकोत्तर (एमए) स्तर के कई महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।
1-संस्कृत साहित्य
2-वेद ज्योतिष
3-व्याकरण
4-इतिहास
1-योग विज्ञान
2-पत्रकारिता
इसके अलावा, विश्वविद्यालय में पीजीडीसीए (PGDCA), पीजी डिप्लोमा इन योग, पीजी डिप्लोमा इन ज्योतिष और कई सर्टिफिकेट कोर्स भी संचालित हो रहे हैं।
कुल सचिव गिरीश कुमार अवस्थी ने बताया कि दाखिले की अंतिम तिथि 20 अगस्त निर्धारित की गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो भी छात्र-छात्राएं समय पर पहुंचेंगे, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। यह फैसला छात्रों को जल्द से जल्द सीट पक्की करने का अवसर देगा।