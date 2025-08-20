उत्तराखंड संस्कृत विवि: आज भी होंगे दाखिले, ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर मिलेगा एडमिशन

उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले का आज (बुधवार, 20 अगस्त) अंतिम दिन है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर छात्रों को प्रवेश देने का निर्णय लिया है। यह उन सभी इच्छुक छात्र-छात्राओं के लिए एक अंतिम मौका है जो संस्कृत और उससे संबंधित विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं।