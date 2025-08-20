Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

देहरादून

उत्तराखंड संस्कृत विवि: आज भी होंगे दाखिले, ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर मिलेगा एडमिशन

उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में दाखिले का आज आखिरी दिन! 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर मिल रहा प्रवेश। जानें किन कोर्सेस में ले सकते हैं एडमिशन और कैसे उठाएं इस मौके का फायदा।

देहरादून

Aman Pandey

Aug 20, 2025

admition open
प्रतीकात्मक फोटो: AI

उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले का आज (बुधवार, 20 अगस्त) अंतिम दिन है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर छात्रों को प्रवेश देने का निर्णय लिया है। यह उन सभी इच्छुक छात्र-छात्राओं के लिए एक अंतिम मौका है जो संस्कृत और उससे संबंधित विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं।

कौन से कोर्स में मिल रहा है एडमिशन?

विश्वविद्यालय में बीएड पाठ्यक्रम को छोड़कर बाकी सभी कोर्सेस में सीधे प्रवेश दिया जा रहा है। यहां स्नातक (शास्त्री) और स्नातकोत्तर (एमए) स्तर के कई महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।

एमए के प्रमुख पाठ्यक्रम

1-संस्कृत साहित्य
2-वेद ज्योतिष
3-व्याकरण
4-इतिहास

हिंदी एवं भाषा विज्ञान

1-योग विज्ञान
2-पत्रकारिता

इसके अलावा, विश्वविद्यालय में पीजीडीसीए (PGDCA), पीजी डिप्लोमा इन योग, पीजी डिप्लोमा इन ज्योतिष और कई सर्टिफिकेट कोर्स भी संचालित हो रहे हैं।

दाखिले का अंतिम मौका

कुल सचिव गिरीश कुमार अवस्थी ने बताया कि दाखिले की अंतिम तिथि 20 अगस्त निर्धारित की गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो भी छात्र-छात्राएं समय पर पहुंचेंगे, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। यह फैसला छात्रों को जल्द से जल्द सीट पक्की करने का अवसर देगा।

खबर शेयर करें:

Published on:

20 Aug 2025 08:06 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / उत्तराखंड संस्कृत विवि: आज भी होंगे दाखिले, ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर मिलेगा एडमिशन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.