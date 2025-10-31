उत्तराखंड की हवा बिगड़ी, हल्द्वानी-नैनीताल में प्रदूषण चरम पर, रुद्रपुर-जसपुर में भी बढ़ा खतरा

उत्तराखंड राज्य में पिछले दो दिनों से मौसम लगभग स्थिर बना हुआ है। हवाओं की रफ्तार थमने और बारिश न होने से वातावरण में धूल और धुआं जमा हो गया है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि शुक्रवार, 31 अक्टूबर को भी पूरे उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आसमान साफ रहेगा और वर्षा जैसी कोई गतिविधि नहीं होगी। हालांकि कुछ इलाकों में हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इसका मौसम पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुरुवार शाम देहरादून और उसके आसपास के इलाकों में कुछ देर के लिए बादल छाए थे। मगर थोड़ी ही देर में मौसम फिर सामान्य हो गया। विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों में भी मौसम में किसी बड़े परिवर्तन की उम्मीद नहीं है। धीरे-धीरे रात के तापमान में गिरावट देखी जा रही है। और ठंड बढ़ने लगी है। पहाड़ी जिलों में सुबह-शाम सर्द हवाओं का अहसास होने लगा है।