Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

उत्तराखंड की हवा बिगड़ी, हल्द्वानी-नैनीताल में प्रदूषण चरम पर, रुद्रपुर-जसपुर में भी बढ़ा खतरा

उत्तराखंड के कई शहरों में हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। हल्द्वानी, रुद्रपुर, नैनीताल और जसपुर में AQI बहुत खराब दर्ज किया गया है। मौसम स्थिर रहने से प्रदूषण बढ़ा है। विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य को लेकर दी चेतावनी।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Mahendra Tiwari

Oct 31, 2025

Dehradun

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

उत्तराखंड के चार प्रमुख शहरों जिसमें हल्द्वानी, रुद्रपुर, नैनीताल और जसपुर में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक गिर गई है। हवा में प्रदूषक कणों की मात्रा इतनी बढ़ गई है। कि लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि बीते कुछ दिनों से प्रदेश में हवा की गति बेहद धीमी होने के कारण प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है।

उत्तराखंड राज्य में पिछले दो दिनों से मौसम लगभग स्थिर बना हुआ है। हवाओं की रफ्तार थमने और बारिश न होने से वातावरण में धूल और धुआं जमा हो गया है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि शुक्रवार, 31 अक्टूबर को भी पूरे उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आसमान साफ रहेगा और वर्षा जैसी कोई गतिविधि नहीं होगी। हालांकि कुछ इलाकों में हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इसका मौसम पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुरुवार शाम देहरादून और उसके आसपास के इलाकों में कुछ देर के लिए बादल छाए थे। मगर थोड़ी ही देर में मौसम फिर सामान्य हो गया। विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों में भी मौसम में किसी बड़े परिवर्तन की उम्मीद नहीं है। धीरे-धीरे रात के तापमान में गिरावट देखी जा रही है। और ठंड बढ़ने लगी है। पहाड़ी जिलों में सुबह-शाम सर्द हवाओं का अहसास होने लगा है।

कहां कितना रहा तापमान

तापमान की बात करें तो गुरुवार को देहरादून में अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हल्द्वानी में अधिकतम 28 और न्यूनतम 19, हरिद्वार में 28 और 17, रुद्रपुर में 29 और 20, नैनीताल में 16 और 9, जसपुर में 30 और 20, ऋषिकेश में 30 और 20, रुद्रप्रयाग में 23 और 12, जबकि चमोली में अधिकतम 10 और न्यूनतम 3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ।

वायु गुणवत्ता चिंताजनक

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, गुरुवार को कई शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब रही। हल्द्वानी, रुद्रपुर और नैनीताल में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) “बहुत खराब” श्रेणी में दर्ज किया गया। हल्द्वानी में AQI 147, रुद्रपुर में 146 और नैनीताल में 160 पहुंच गया। देहरादून में AQI 80 और हरिद्वार में 83 रहा, जो सामान्य श्रेणी में है। वहीं जसपुर का AQI 132 मध्यम से ऊपर और रुद्रप्रयाग का 98 दर्ज किया गया।

हवा की गति कम होने के कारण बढ़ा प्रदूषण

विशेषज्ञों का कहना है कि हवा की गति कम होने के कारण प्रदूषक तत्व ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। जिससे वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है। इसके चलते सांस, खांसी, और आंखों में जलन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

उत्तराखंड में बढ़ने लगी ठंड

फिलहाल उत्तराखंड में मौसम सामान्य बना हुआ है। दिन के समय धूप हल्की गर्माहट दे रही है। जबकि रातें धीरे-धीरे ठंडी होती जा रही हैं। पर्वतीय जिलों में ठंड ने दस्तक दे दी है। आने वाले हफ्तों में तापमान और नीचे जा सकता है। मौसम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि बदलते मौसम और प्रदूषण से बचाव के लिए सतर्क रहें। और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां अपनाएं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

31 Oct 2025 09:59 am

Published on:

31 Oct 2025 09:58 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / उत्तराखंड की हवा बिगड़ी, हल्द्वानी-नैनीताल में प्रदूषण चरम पर, रुद्रपुर-जसपुर में भी बढ़ा खतरा

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

आज गर्जना के साथ बारिश की चेतावनी, पांच नवंबर को फिर बिगड़ेगा मौसम

Rain warning in Uttarakhand today
देहरादून

बेरोजगारी और मां-बाप की मौत के सदमे में एमपी के दो भाइयों ने उत्तराखंड में खाया जहर, एक की मौत, दूसरा गंभीर

Two brothers from Madhya Pradesh consumed poison in Uttarakhand, one died
देहरादून

प्रधानाचार्य के 692 पदों पर सीधी भर्ती निरस्त, जानें सरकार ने क्यों लिया निर्णय

Direct recruitment of Principal has been cancelled in Uttarakhand
देहरादून

29 भ्रष्ट अफसर-कर्मचारियों पर कार्रवाई की फाइल शासन में अटकी, हैरान कर देगा मामला

In Uttarakhand, the file for action against 29 corrupt officers and employees is stuck in the government
देहरादून

Contempt:हाईकोर्ट सख्त, सरकार से पूछा अब तक उपनल कर्मी क्यों नहीं हुए पक्के…

The-Nainital-High-Court-has-sought-the-governments-response-on-not-regularizing-the-UPNL-employees
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.