सभी सरकारी और निजी स्कूलों में होगा वंदे मातरम गायन, शासन ने जारी किए आदेश

Government Order:वंदे मातरम गायन स्कूलों में सुनाई देगा। सभी बच्चे, शिक्षक, स्टाफ और गणमान्य लोग गीत का गायन करेंगे। उत्तराखंड शिक्षा निदेशालय ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रगीत ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन की अलख जगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राष्ट्रगीत लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रगीत सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप में गाया जाना चाहिए। इससे बच्चों में भी देश प्रेम की भावना मजबूत होगी। इसी को देखते हुए उत्तराखंड के सभी स्कूलों में सस्वर राष्ट्रगीत गायन के आदेश जारी हुए हैं। संविधान दिवस पर 26 नवंबर को राज्य में 21 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं राष्ट्रगीत का गायन करेंगे। राष्ट्रगीत गायन के दौरान छात्र-छात्राओं और शिक्षकों की शत प्रतिशत भागीदारी रहेगी।