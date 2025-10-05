आज से चार दिन भारी बारिश, ओलावृष्टि और भयंकर  अंधड़ की चेतावनी, परीक्षा स्थगित

Weather Alert:अक्तूबर शुरू होने के बाद भी बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में ठंड शुरू हो गई है। पहाड़ में लोग अब सुबह-शाम गर्म कपड़े पहनने लगे हैं। इसी बीच आईएमडी ने आने वाले दिनों में मौसम और भी खराब होने का पूर्वानुमान जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक पांच से आठ अक्तूबर तक उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक आज देहरादनू , उत्तरकाशी ,रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले के अनेक स्थानों जबकि तथा शेष जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, गर्जना और बौछार होने की संभावना है। कल यानी सोमवार को राज्य के सभी जिलों के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की भी संभावना है। आईएमडी ने कल उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून और हरिद्वार जिले में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश, आकाशीय बिजली कड़कने और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल राज्य के शेष जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने सात अक्तूबर को पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।