आज से चार दिन भारी बारिश, ओलावृष्टि और भयंकर  अंधड़ की चेतावनी, परीक्षा स्थगित

Weather Alert:आज से अगले चार दिन मौसम के लिहाज से काफी चुनौती भरे हो सकते हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और 50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने की चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी को देखते हुए कल होने वाली सीएम मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है।

2 min read

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Oct 05, 2025

Heavy rain alert in Uttarakhand from today for the next four days

उत्तराखंड में आज से अगले चार दिन बारिश का अलर्ट

Weather Alert:अक्तूबर शुरू होने के बाद भी बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में ठंड शुरू हो गई है। पहाड़ में लोग अब सुबह-शाम गर्म कपड़े पहनने लगे हैं। इसी बीच आईएमडी ने आने वाले दिनों में मौसम और भी खराब होने का पूर्वानुमान जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक पांच से आठ अक्तूबर तक उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक आज देहरादनू , उत्तरकाशी ,रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले के अनेक स्थानों जबकि तथा शेष जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, गर्जना और बौछार होने की संभावना है। कल यानी सोमवार को राज्य के सभी जिलों के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की भी संभावना है। आईएमडी ने कल उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून और हरिद्वार जिले में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश, आकाशीय बिजली कड़कने और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल राज्य के शेष जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने सात अक्तूबर को पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

कल होने वाली परीक्षा स्थगित

भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा को तीसरी बार स्थगित करना पड़ा है। परीक्षा छह अक्तूबर को राज्य के 347 केंद्रों पर होनी थी। इससे पहले अगस्त और सितंबर में भी परीक्षा स्थगित की गई थी। एससीईआरटी के अपर निदेशक पदमेंद्र सकलानी ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यह परीक्षा जूनियर और माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए आयोजित की जाती है। आईएमडी के मुताबिक नौ अक्तूबर को भी उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में हल्की बारिश हो सकती है। दस अक्तूबर से समूचे राज्य में मौमस साफ होने का पूर्वानुमान है।

Published on:

05 Oct 2025 11:47 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / आज से चार दिन भारी बारिश, ओलावृष्टि और भयंकर  अंधड़ की चेतावनी, परीक्षा स्थगित

देहरादून

उत्तराखंड

मार्च तक रहेगी भीषण ठंड, कोहरा करेगा परेशान, पहाड़ों पर जमकर होगी बर्फबारी

This time there will be severe cold and heavy snowfall till March.
देहरादून

सरकारी शिक्षक ने 15 हजार लोगों से ठगे 47 करोड़ रुपये, कारनामे से लोग दंग  

A teacher in Dehradun has defrauded 15,000 people of crores of rupees.
देहरादून

14 साल की किशोरी बनी मां, रेप का आरोपी अस्पताल पहुंच घूम-घूमकर बांटने लगा मिठाई, नजारा देख लोग दंग

BD Pandey Hospital, Nainital
देहरादून

Chardham Yatra:बदरीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को होंगे बंद, जानें चारधाम यात्रा समापन का शेड्यूल

Chardham Yatra Uttarakhand
यूपी न्यूज

Orange Alert:नौ अक्तूबर तक भारी बारिश, ओलावृष्टि और पहाड़ों में बर्फबारी की चेतावनी, ठंड देगी दस्तक

Heavy rain and snowfall is forecast in Uttarakhand for the next seven days
देहरादून
