हम भाजपा नेता हैं, इनके लोन माफ करो, अन्यथा बैंक में आग लगा देंगे…धमकी भरे ई-मेल से हड़कंप

Crime News:भाजपा नेताओं के नाम से बैंकों को ऋण माफ करने की धमकी भरे ई-मेल से पुलिस में भी हड़कंप मचा हुआ। ये मामला उत्तराखंड के देहरादून का है। यहां पर एसबीआई की मसूरी स्थित चार शाखाओं को भाजपा नेताओं के नाम से धमकी भरा ई-मेल भेजने का मामला सामने आया है। सोमवार को एसबीआई की मुख्य शाखा समेत चार शाखाओं को एक फर्जी ई-मेल भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और मीडिया प्रभारी जगजीत कुकरेजा के नाम से भेजा गया। इस ई-मेल में मसूरी के लोगों के सभी ऋण माफ करने की बात कही गई। ऐसा न करने पर बैंक का सभी कैश, जेवर लेने और कर्मचारियों की कनपटी पर बंदूक रखे जाने और बैंक में आग लगाने की धमकी दी गई। धमकी भरा ई-मेल मिलने की सूचना पर एसबीआई के मुख्य प्रबंधक सचिन शाह ने कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया कि मेल में मुख्य शाखा सहित एसबीआई लबासना, एसबीआई लंढौर कैंट और एसबीआई गुरुनानक स्कूल शाखा शामिल हैं। उन्होंने इस संबंध में पुलिस में लिखित शिकायत दी है ओर बैंकों में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।