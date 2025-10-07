Patrika LogoSwitch to English

देहरादून

हम भाजपा नेता हैं, इनके लोन माफ करो, अन्यथा बैंक में आग लगा देंगे…धमकी भरे ई-मेल से हड़कंप

Crime News:भाजपा नेताओं के नाम से बैंकों को भेजे गए धमकी भरे ई-मेल से हड़कंप मचा हुआ है। ई-मेल के जरिए लोगों के लोन माफ कराने का दबाव बैंकों पर डाला गया। लोन माफ नहीं करने पर गुंडे बुलाकर बैंकों में आग लगाने की धमकी दी गई। साथ ही बैंक कर्मियों की कनपट्टी पर बंदूक रखने की भी धमकी दी गई। इससे देहरादून में हड़कंप मचा हुआ है।

2 min read

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Oct 07, 2025

Threatening emails have been sent to State Bank of Mussoorie.

मसूरी में एसबीआई को धमकी भरे ई-मेल भेजने का मामला सामनेआया है

Crime News:भाजपा नेताओं के नाम से बैंकों को ऋण माफ करने की धमकी भरे ई-मेल से पुलिस में भी हड़कंप मचा हुआ। ये मामला उत्तराखंड के देहरादून का है। यहां पर एसबीआई की मसूरी स्थित चार शाखाओं को भाजपा नेताओं के नाम से धमकी भरा ई-मेल भेजने का मामला सामने आया है। सोमवार को एसबीआई की मुख्य शाखा समेत चार शाखाओं को एक फर्जी ई-मेल भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और मीडिया प्रभारी जगजीत कुकरेजा के नाम से भेजा गया। इस ई-मेल में मसूरी के लोगों के सभी ऋण माफ करने की बात कही गई। ऐसा न करने पर बैंक का सभी कैश, जेवर लेने और कर्मचारियों की कनपटी पर बंदूक रखे जाने और बैंक में आग लगाने की धमकी दी गई। धमकी भरा ई-मेल मिलने की सूचना पर एसबीआई के मुख्य प्रबंधक सचिन शाह ने कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया कि मेल में मुख्य शाखा सहित एसबीआई लबासना, एसबीआई लंढौर कैंट और एसबीआई गुरुनानक स्कूल शाखा शामिल हैं। उन्होंने इस संबंध में पुलिस में लिखित शिकायत दी है ओर बैंकों में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।

सहसपुर से बुलाएंगे गुंडे

एसबीआई केमुख्य प्रबंधक सचिन शाह के मुताबिक मेल में लिखा है कि हम मसूरी के शक्तिशाली लोग हैं और हमारी पुलिस जांच भी नहीं होगी। अगर हमारा बस चला तो अगले दो दिन में सहसपुर से गुंडे बुलाकर बैंक में आग लगा देंगे। बुधवार को बैंक के कर्मचारियों को घर में घुसकर गोली से उड़ा देंगे। धमकी भरा ई-मेल मिलने से बैंक कर्मी दहशत में हैं।

नेताओं की छवि खराब करने की कोशिश

धमकी भरे ई-मेल भेजने का मामला सामने आने से भाजपा नेता हैरानी में पड़े हुए हैं। भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल और मीडिया प्रभारी जगजीत कुकरेजा ने कहा कि बैंक को फर्जी मेल पर उन्होंने पुलिस को शिकायत की है। उन्होंने किसी बैंक को कोई ई-मेल नहीं भेजी है। यह शरारती तत्वों ने उनकी सामाजिक छवि को खराब करने का प्रयास किया है। पुलिस से मांग की गई है कि शीघ्र ऐसे असामाजिक तत्वों का पता लगाया जाए और कड़ी सजा दी जाए।

#Crime

#Crime

Published on:

07 Oct 2025 08:47 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / हम भाजपा नेता हैं, इनके लोन माफ करो, अन्यथा बैंक में आग लगा देंगे…धमकी भरे ई-मेल से हड़कंप

देहरादून

उत्तराखंड

मौसम आज दिखा सकता है रौद्र रूप, भारी से भारी बारिश, ओलावृष्टि और भीषण अंधड़ की चेतावनी

An orange alert has been issued for heavy rain, hailstorm, lightning and thunderstorm in Uttarakhand today
देहरादून

New Circle Rate:जमीनों के दाम छुएंगे आसमान, आज से नया सर्किल रेट होगा लागू, 22% तक बढ़ोत्तरी

Circle rates of land have increased in Uttarakhand from today.
देहरादून

आज से चार दिन भारी बारिश, ओलावृष्टि और भयंकर  अंधड़ की चेतावनी, परीक्षा स्थगित

Heavy rain alert in Uttarakhand from today for the next four days
देहरादून

मार्च तक रहेगी भीषण ठंड, कोहरा करेगा परेशान, पहाड़ों पर जमकर होगी बर्फबारी

This time there will be severe cold and heavy snowfall till March.
देहरादून

सरकारी शिक्षक ने 15 हजार लोगों से ठगे 47 करोड़ रुपये, कारनामे से लोग दंग  

A teacher in Dehradun has defrauded 15,000 people of crores of rupees.
देहरादून
