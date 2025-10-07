हम भाजपा नेता हैं, इनके लोन माफ करो, अन्यथा बैंक में आग लगा देंगे…धमकी भरे ई-मेल से हड़कंप

मसूरी में एसबीआई को धमकी भरे ई-मेल भेजने का मामला सामनेआया है
Crime News:भाजपा नेताओं के नाम से बैंकों को ऋण माफ करने की धमकी भरे ई-मेल से पुलिस में भी हड़कंप मचा हुआ। ये मामला उत्तराखंड के देहरादून का है। यहां पर एसबीआई की मसूरी स्थित चार शाखाओं को भाजपा नेताओं के नाम से धमकी भरा ई-मेल भेजने का मामला सामने आया है। सोमवार को एसबीआई की मुख्य शाखा समेत चार शाखाओं को एक फर्जी ई-मेल भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और मीडिया प्रभारी जगजीत कुकरेजा के नाम से भेजा गया। इस ई-मेल में मसूरी के लोगों के सभी ऋण माफ करने की बात कही गई। ऐसा न करने पर बैंक का सभी कैश, जेवर लेने और कर्मचारियों की कनपटी पर बंदूक रखे जाने और बैंक में आग लगाने की धमकी दी गई। धमकी भरा ई-मेल मिलने की सूचना पर एसबीआई के मुख्य प्रबंधक सचिन शाह ने कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया कि मेल में मुख्य शाखा सहित एसबीआई लबासना, एसबीआई लंढौर कैंट और एसबीआई गुरुनानक स्कूल शाखा शामिल हैं। उन्होंने इस संबंध में पुलिस में लिखित शिकायत दी है ओर बैंकों में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।
एसबीआई केमुख्य प्रबंधक सचिन शाह के मुताबिक मेल में लिखा है कि हम मसूरी के शक्तिशाली लोग हैं और हमारी पुलिस जांच भी नहीं होगी। अगर हमारा बस चला तो अगले दो दिन में सहसपुर से गुंडे बुलाकर बैंक में आग लगा देंगे। बुधवार को बैंक के कर्मचारियों को घर में घुसकर गोली से उड़ा देंगे। धमकी भरा ई-मेल मिलने से बैंक कर्मी दहशत में हैं।
धमकी भरे ई-मेल भेजने का मामला सामने आने से भाजपा नेता हैरानी में पड़े हुए हैं। भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल और मीडिया प्रभारी जगजीत कुकरेजा ने कहा कि बैंक को फर्जी मेल पर उन्होंने पुलिस को शिकायत की है। उन्होंने किसी बैंक को कोई ई-मेल नहीं भेजी है। यह शरारती तत्वों ने उनकी सामाजिक छवि को खराब करने का प्रयास किया है। पुलिस से मांग की गई है कि शीघ्र ऐसे असामाजिक तत्वों का पता लगाया जाए और कड़ी सजा दी जाए।
