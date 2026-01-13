13 जनवरी 2026,

मंगलवार

देवरिया

यूपी के BJP विधायक का “सर कलम” करने की धमकी के बाद हड़कंप, वीडियो में विधायक की फोटो पर लगाया लाल क्रॉस का निशान

देवरिया सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी को जान से मारने की धमकी का वीडियो वायरल हो रहा है, मामला संज्ञान में आते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया।

देवरिया

image

anoop shukla

Jan 13, 2026

Up news, Deoria

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, बीजेपी विधायक

देवरिया में भाजपा विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी का सर कलम करने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन के हाथ,पांव फूल गए। आरोपी युवक ने वायरल वीडियो में टहलते हुए विधायक को धमकी दे रहा है। वीडियो में विधायक की तस्वीर पर लाल क्रॉस का निशान भी बनाया गया है। इसमें आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इस घटना के बाद विधायक की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

वीडियो वायरल होते ही प्रशासन में हड़कंप

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां फौरन एक्शन में आ गई है। अब पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वीडियो कहां से और किसने बनाया है, इसकी मंशा क्या है।

अब्दुल गनी शाह की मजार के ध्वस्तीकरण का किए हैं समर्थन

बता दें कि देवरिया जिले में गोरखपुर रोड स्थित ओवरब्रिज के पास अब्दुल शाह गनी बाबा की मजार थी, न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किए जाने के बाद प्रशासन वहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है। विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने इस कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया था। इस कारवाई के बाद से ही चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है।इसी बीच यह वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस इस धमकी भरे वीडियो को सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश के रूप में भी देख रही है, फिलहाल पुलिस अधिकारी वीडियो की जांच कर रहे हैं।

Published on:

13 Jan 2026 03:49 pm

देवरिया / यूपी के BJP विधायक का "सर कलम" करने की धमकी के बाद हड़कंप, वीडियो में विधायक की फोटो पर लगाया लाल क्रॉस का निशान

देवरिया

उत्तर प्रदेश

