यूपी में SIR फॉर्म वितरण कर रहे BLO पर जानलेवा हमला, पीड़ित गंभीर रूप से घायल…क्षेत्र में अफरा तफरी

फोटो सोर्स: पत्रिका, दबंगों ने BLO पर किया जानलेवा हमला
गुरुवार को जिले में हैरान करने वाली घटना हुई है, देवरिया नगरपालिका परिषद में टैक्स कलेक्टर के पद पर कार्यरत कृष्णमोहन कुशवाहा पर शाम को लाठी-डंडों से हमला किया गया। घटना के समय कृष्णमोहन अपनी बीएलओ ड्यूटी के तहत एसआईआर फॉर्म बांट रहे थे, इसी दौरान एक युवक ने अकारण उनसे विवाद शुरू कर दिया। मामला इतना तक ही नहीं सिमटा, मनबढ़ ने अपने परिजनों को भी बुला लिया और सभी ने लाठी, डंडों से पीटकर घायल कर दिया।
जानकारी के मुताबिक बीएलओ कृष्णमोहन लंगड़ी देवरिया, उमानगर पश्चिमी क्षेत्र में घर-घर जाकर मतदाता सूची से संबंधित एसआईआर फॉर्म बांट रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उनसे तुरंत फॉर्म देने की मांग की। बीएलओ द्वारा समझाने पर भी वे नहीं माने और विवाद करने लगे। आरोप है कि इसके बाद हमलावर ने अपने परिजनों को बुला लिया और सभी ने मिलकर बीएलओ पर हमला कर दिया। हमलावरों ने न केवल बीएलओ के साथ मारपीट की, बल्कि उनके हाथ में मौजूद फॉर्म भी छीनकर फाड़ दिए। इस घटना में कृष्णमोहन कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर उन्हें हमलावरों से बचाया। घटना की सूचना मिलते ही तहसीलदार मौके पर पहुंचे और पीड़ित तथा स्थानीय लोगों से जानकारी ली। घायल बीएलओ को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
हमले में घायल बीएलओ कृष्णमोहन कुशवाहा ने सदर कोतवाली में लिखित तहरीर दी है। उन्होंने अभय राजभर और उसके परिवार के सदस्यों पर मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा डालने, फॉर्म फाड़ने और अभद्र गाली-गलौज करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है और दोषियों पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
