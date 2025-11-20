Patrika LogoSwitch to English

देवरिया

यूपी में SIR फॉर्म वितरण कर रहे BLO पर जानलेवा हमला, पीड़ित गंभीर रूप से घायल…क्षेत्र में अफरा तफरी

देवरिया में गुरुवार को मनबढ़ों ने BLO को सिर्फ इसलिए पीटकर घायल कर दिया क्योंकि वे काम के दौरान तुरंत फार्म मांग रहे थे, BLO ने कहा कि जब आपका नंबर आएगा तब मैं खुद आऊंगा इसी बात पर मनबढ़ नाराज हो गए और इनपर हमला कर दिए।

Google source verification

देवरिया

image

anoop shukla

Nov 20, 2025

Up news, Deoria news

फोटो सोर्स: पत्रिका, दबंगों ने BLO पर किया जानलेवा हमला

गुरुवार को जिले में हैरान करने वाली घटना हुई है, देवरिया नगरपालिका परिषद में टैक्स कलेक्टर के पद पर कार्यरत कृष्णमोहन कुशवाहा पर शाम को लाठी-डंडों से हमला किया गया। घटना के समय कृष्णमोहन अपनी बीएलओ ड्यूटी के तहत एसआईआर फॉर्म बांट रहे थे, इसी दौरान एक युवक ने अकारण उनसे विवाद शुरू कर दिया। मामला इतना तक ही नहीं सिमटा, मनबढ़ ने अपने परिजनों को भी बुला लिया और सभी ने लाठी, डंडों से पीटकर घायल कर दिया।

SIR फॉर्म बांट रहे BLO पर हमला, बुरी तरह घायल

जानकारी के मुताबिक बीएलओ कृष्णमोहन लंगड़ी देवरिया, उमानगर पश्चिमी क्षेत्र में घर-घर जाकर मतदाता सूची से संबंधित एसआईआर फॉर्म बांट रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उनसे तुरंत फॉर्म देने की मांग की। बीएलओ द्वारा समझाने पर भी वे नहीं माने और विवाद करने लगे। आरोप है कि इसके बाद हमलावर ने अपने परिजनों को बुला लिया और सभी ने मिलकर बीएलओ पर हमला कर दिया। हमलावरों ने न केवल बीएलओ के साथ मारपीट की, बल्कि उनके हाथ में मौजूद फॉर्म भी छीनकर फाड़ दिए। इस घटना में कृष्णमोहन कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर उन्हें हमलावरों से बचाया। घटना की सूचना मिलते ही तहसीलदार मौके पर पहुंचे और पीड़ित तथा स्थानीय लोगों से जानकारी ली। घायल बीएलओ को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

पीड़ित ने दी लिखित तहरीर, मुकदमा दर्ज

हमले में घायल बीएलओ कृष्णमोहन कुशवाहा ने सदर कोतवाली में लिखित तहरीर दी है। उन्होंने अभय राजभर और उसके परिवार के सदस्यों पर मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा डालने, फॉर्म फाड़ने और अभद्र गाली-गलौज करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है और दोषियों पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

20 Nov 2025 09:41 pm

