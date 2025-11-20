यूपी में SIR फॉर्म वितरण कर रहे BLO पर जानलेवा हमला, पीड़ित गंभीर रूप से घायल…क्षेत्र में अफरा तफरी

जानकारी के मुताबिक बीएलओ कृष्णमोहन लंगड़ी देवरिया, उमानगर पश्चिमी क्षेत्र में घर-घर जाकर मतदाता सूची से संबंधित एसआईआर फॉर्म बांट रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उनसे तुरंत फॉर्म देने की मांग की। बीएलओ द्वारा समझाने पर भी वे नहीं माने और विवाद करने लगे। आरोप है कि इसके बाद हमलावर ने अपने परिजनों को बुला लिया और सभी ने मिलकर बीएलओ पर हमला कर दिया। हमलावरों ने न केवल बीएलओ के साथ मारपीट की, बल्कि उनके हाथ में मौजूद फॉर्म भी छीनकर फाड़ दिए। इस घटना में कृष्णमोहन कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर उन्हें हमलावरों से बचाया। घटना की सूचना मिलते ही तहसीलदार मौके पर पहुंचे और पीड़ित तथा स्थानीय लोगों से जानकारी ली। घायल बीएलओ को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।