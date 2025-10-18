दीपावली के पहले इस जिले में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, कई चौकी प्रभारी हुए लाइन हाजिर…महकमे में हड़कंप

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, SP देवरिया संजीव सुमन
देवरिया में पुलिस महकमे में कप्तान संजीव सुमन ने बड़ा फेरबदल किया है, SP संजीव सुमन द्वारा शनिवार को जारी आदेश के तहत 13 पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण किया गया है। इस ट्रांसफर में कई चौकी प्रभारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, जबकि कुछ को लाइन हाजिर किया गया है।
इस आदेश के तहत दरोगा अविनाश मौर्य को देवरिया सदर कोतवाली की केंद्रीय चौकी का प्रभारी बनाया गया है। इससे पहले उनका तबादला श्रीरामपुर थाना क्षेत्र की भवानी छापर चौकी के प्रभारी पद पर किया गया था, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया। पुलिस लाइन में तैनात दरोगा मनीष त्रिपाठी को श्रीरामपुर थाने की भवानी छापर चौकी का प्रभारी नियुक्त किया गया है।
इसी क्रम में, सदर कोतवाली के केंद्रीय चौकी प्रभारी सुनील कुमार पटेल को रामपुर कारखाना थाना भेजा गया है। पुलिस लाइन में तैनात दरोगा दुर्गा कुमार शुक्ला को बरियारपुर थाना में नई जिम्मेदारी मिली है। इसके अतिरिक्त, सुरौली थाने में तैनात मिथिलेश कुमार और मईल थाने में तैनात राम सिंह को लाइन हाजिर किया गया है।
तबादला सूची में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबलों के पदों पर भी बदलाव किए गए हैं। पुलिस लाइन में तैनात हेड कांस्टेबल वकील यादव को खामपार थाना कार्यालय भेजा गया है, जबकि खानपुर थाना कार्यालय में तैनात संजीव कुमार यादव को गौरी बाजार थाना कार्यालय में नियुक्त किया गया है। कांस्टेबल श्यामशेर यादव को पुलिस लाइन से चुनाव सेल में स्थानांतरित किया गया है, वहीं चुनाव सेल में तैनात कांस्टेबल सुजीत कुमार को रुद्रपुर क्षेत्राधिकारी कार्यालय भेजा गया है।
तरकुला थाना में तैनात कांस्टेबल प्रमोद यादव और पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल विशाल जायसवाल को थाना महुल भेजा गया है। कांस्टेबल अखिलेश कुमार गौड़ को सलेमपुर कोतवाली में तैनात किया गया है। SP देवरिया संजीव सुमन ने निर्देश दिया है कि सभी फौरन कार्यभार ग्रहण कर लें।
