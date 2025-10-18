दीपावली के पहले इस जिले में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, कई चौकी प्रभारी हुए लाइन हाजिर…महकमे में हड़कंप

तबादला सूची में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबलों के पदों पर भी बदलाव किए गए हैं। पुलिस लाइन में तैनात हेड कांस्टेबल वकील यादव को खामपार थाना कार्यालय भेजा गया है, जबकि खानपुर थाना कार्यालय में तैनात संजीव कुमार यादव को गौरी बाजार थाना कार्यालय में नियुक्त किया गया है। कांस्टेबल श्यामशेर यादव को पुलिस लाइन से चुनाव सेल में स्थानांतरित किया गया है, वहीं चुनाव सेल में तैनात कांस्टेबल सुजीत कुमार को रुद्रपुर क्षेत्राधिकारी कार्यालय भेजा गया है।