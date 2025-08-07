7 अगस्त 2025,

गुरुवार

देवरिया

शिक्षा विभाग में बड़ी कारवाई, सहायक लेखाकार व सहायक कंप्यूटर आपरेटर की सेवा समाप्त, बीईओ होंगे निलंबित

देवरिया जिले के शिक्षा विभाग में बड़ी कारवाई हुई है, इसमें दो संविदाकर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गई है जबकि BEO की सेवा समाप्त कर दिया गया है।

देवरिया

anoop shukla

Aug 07, 2025

Up news, Deoria news, basik Shiksha education
फोटो सोर्स: पत्रिका, BSA की बड़ी कारवाई

देवरिया जिले के बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ी कारवाई हुई है। बता दें कि दिशा की बैठक में बरहज BJP विधायक दीपक मिश्रा उर्फ शाका ने एक टीचर द्वारा रिटायर होने के बाद भी वेतन लेने के मामले को उठाया था। DM दिव्या मित्तल ने इस मामले में कमेटी बनाकर CDO को जांच रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया।

जांच रिपोर्ट में पाये गए दोषी

जांच रिपोर्ट में बीईओ कार्यालय में तैनात रहे संविदा के सहायक लेखाकार, सहायक कंप्यूटर आपरेटर व बीईओ दोषी पाए गए हैं। इसके बाद सहायक लेखाकार व कंप्यूटर आपरेटर की सेवा समाप्त करने के आदेश दिए गए हैं जबकि तत्कालीन बीईओ के निलंबन/विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है। रिपोर्ट आने के बाद विभाग में हलचल मच गई है।

जानिए पूरा मामला

देवरिया जिले के सदर विकास खंड के कंपोजिट विद्यालय बढ़या बुजुर्ग में तैनात शिक्षिका शशिबाला वर्मा को 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त होना था, लेकिन अक्टूबर 2024 तक वे वेतन निकालती रहीं। मानव संपदा पोर्टल पर सेवानिवृत्ति की तिथि 31 मार्च 2025 अंकित होने के चलते मामला पकड़ में नहीं आया।बीएसए शालिनी श्रीवास्तव को नवंबर माह में इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने वेतन मद में प्राप्त 7.26 लाख रुपये जमा कराया।

मामले को लेकर BSA और बीजेपी विधायक के बीच हुई थी बहस

पिछले 3 जुलाई को दिशा की बैठक में बरहज विधायक दीपक मिश्र शाका व बीएसए शालिनी श्रीवास्तव के बीच आरोप-प्रत्यारोप के बाद गहमा गहमी भी हुई थी। मामले में डीएम के निर्देश पर सीडीओ के नेतृत्व में चार सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई। इस टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। जिसमें संविदा के सहायक लेखाकार दिवाकर मिश्र, सहायक कंप्यूटर आपरेटर कुलनंदन मिश्र , तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी विजय पाल नारायण त्रिपाठी दोषी पाए गए हैं।

BEO सस्पेंड, अन्य दोनों कर्मियों की सेवा समाप्त

सहायक कंप्यूटर आपरेटर, सहायक लेखाकार की सेवा समाप्ति को बीएसए को आदेश दिया गया है, जबकि वर्तमान में कुशीनगर जनपद में तैनात देवरिया सदर के तत्कालीन बीईओ विजय पाल नारायण त्रिपाठी के निलंबन/विभागीय कार्रवाई के लिए संस्तुति की गई है। वही 2 लाख 31 हजार रुपए की वित्तीय अनियमितता पाई गई है, इस मामले में सीडीओ को जांच कराकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है। इस जांच की रिपोर्ट आने के बाद शिक्षा विभाग में हलचल मची हुई है।

Published on:

07 Aug 2025 02:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / शिक्षा विभाग में बड़ी कारवाई, सहायक लेखाकार व सहायक कंप्यूटर आपरेटर की सेवा समाप्त, बीईओ होंगे निलंबित

