शिक्षा विभाग में बड़ी कारवाई, सहायक लेखाकार व सहायक कंप्यूटर आपरेटर की सेवा समाप्त, बीईओ होंगे निलंबित

पिछले 3 जुलाई को दिशा की बैठक में बरहज विधायक दीपक मिश्र शाका व बीएसए शालिनी श्रीवास्तव के बीच आरोप-प्रत्यारोप के बाद गहमा गहमी भी हुई थी। मामले में डीएम के निर्देश पर सीडीओ के नेतृत्व में चार सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई। इस टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। जिसमें संविदा के सहायक लेखाकार दिवाकर मिश्र, सहायक कंप्यूटर आपरेटर कुलनंदन मिश्र , तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी विजय पाल नारायण त्रिपाठी दोषी पाए गए हैं।