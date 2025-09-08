Patrika LogoSwitch to English

देवरिया

देवरिया में यौन शोषण और मतांतरण का बड़ा खेल…मॉल मालिक, पत्नी और साले पर युवती ने दर्ज कराया मुकदमा

देवरिया में एक युवती ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि एक माल के मालिक और उनके सहयोगी हिंदू युवतियों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे हैं, फिलहाल पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।

देवरिया

anoop shukla

Sep 08, 2025

देवरिया शहर के रामलीला मैदान के पास एसएस मॉल और ईजी मार्ट से बड़े पैमाने पर धर्मांतरण और यौन शोषण का आरोप मॉल मालिक, उसकी पत्नी, साले पर लगा है। महिला कर्मचारी ने मॉल मालिक उस्मान, उसकी पत्नी तरन्नुम जहां और साले गौहर अली पर यौन शोषण और धर्मांतरण का गंभीर आरोप लगाया है। मामले में कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता ने लगाया धर्म परिवर्तन और दुष्कर्म का आरोप

पीड़िता ने बताया कि मॉल मालिक और उसके साले ने उसे कमरे में बंद कर दुष्कर्म का प्रयास किया और इसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगे, मालिक की पत्नी लगातार धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाती थी। मॉल के कर्मचारी शाह आलम और अजय ने जब इन हरकतों का विरोध किया और वीडियो बनाया तो आरोपियों ने शाह आलम के घर से मोबाइल, दस्तावेज और दस लाख रुपये लूट लिए। बाद में उसे चोरी के झूठे केस में फंसा दिया गया।पीड़िता का कहना है कि उसने कई बार थाने में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मई 2025 में अपरिचित लोग उसके घर पहुंचे और धर्म परिवर्तन व नौकरी पर लौटने का दबाव बनाया। विरोध करने पर अश्लील वीडियो और एडिट किए गए फोटो वायरल करने की धमकी दी गई।

आरोपियों के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज, जांच जारी

पुलिस ने इस मामले में पुलिस ने आरोपी उस्मान, उसकी पत्नी और साले के खिलाफ IPC की धारा 354(ख), यूपी धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3 और 5(1), तथा आईटी एक्ट की धारा 67A में केस दर्ज किया है। पीड़िता का 161 का बयान दर्ज हो चुका है और जल्द ही कोर्ट में 164 का बयान भी कराया जाएगा। ASP सुनील कुमार सिंह ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र में एक महिला ने कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाया है, इस पर समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है।

08 Sept 2025 01:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / देवरिया में यौन शोषण और मतांतरण का बड़ा खेल…मॉल मालिक, पत्नी और साले पर युवती ने दर्ज कराया मुकदमा

