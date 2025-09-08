देवरिया में यौन शोषण और मतांतरण का बड़ा खेल…मॉल मालिक, पत्नी और साले पर युवती ने दर्ज कराया मुकदमा

पीड़िता ने बताया कि मॉल मालिक और उसके साले ने उसे कमरे में बंद कर दुष्कर्म का प्रयास किया और इसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगे, मालिक की पत्नी लगातार धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाती थी। मॉल के कर्मचारी शाह आलम और अजय ने जब इन हरकतों का विरोध किया और वीडियो बनाया तो आरोपियों ने शाह आलम के घर से मोबाइल, दस्तावेज और दस लाख रुपये लूट लिए। बाद में उसे चोरी के झूठे केस में फंसा दिया गया।पीड़िता का कहना है कि उसने कई बार थाने में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मई 2025 में अपरिचित लोग उसके घर पहुंचे और धर्म परिवर्तन व नौकरी पर लौटने का दबाव बनाया। विरोध करने पर अश्लील वीडियो और एडिट किए गए फोटो वायरल करने की धमकी दी गई।