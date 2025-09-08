देवरिया में यौन शोषण और मतांतरण का बड़ा खेल…मॉल मालिक, पत्नी और साले पर युवती ने दर्ज कराया मुकदमा

देवरिया शहर के रामलीला मैदान के पास एसएस मॉल और ईजी मार्ट से बड़े पैमाने पर धर्मांतरण और यौन शोषण का आरोप मॉल मालिक, उसकी पत्नी, साले पर लगा है। महिला कर्मचारी ने मॉल मालिक उस्मान, उसकी पत्नी तरन्नुम जहां और साले गौहर अली पर यौन शोषण और धर्मांतरण का गंभीर आरोप लगाया है। मामले में कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता ने बताया कि मॉल मालिक और उसके साले ने उसे कमरे में बंद कर दुष्कर्म का प्रयास किया और इसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगे, मालिक की पत्नी लगातार धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाती थी। मॉल के कर्मचारी शाह आलम और अजय ने जब इन हरकतों का विरोध किया और वीडियो बनाया तो आरोपियों ने शाह आलम के घर से मोबाइल, दस्तावेज और दस लाख रुपये लूट लिए। बाद में उसे चोरी के झूठे केस में फंसा दिया गया।पीड़िता का कहना है कि उसने कई बार थाने में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मई 2025 में अपरिचित लोग उसके घर पहुंचे और धर्म परिवर्तन व नौकरी पर लौटने का दबाव बनाया। विरोध करने पर अश्लील वीडियो और एडिट किए गए फोटो वायरल करने की धमकी दी गई।
पुलिस ने इस मामले में पुलिस ने आरोपी उस्मान, उसकी पत्नी और साले के खिलाफ IPC की धारा 354(ख), यूपी धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3 और 5(1), तथा आईटी एक्ट की धारा 67A में केस दर्ज किया है। पीड़िता का 161 का बयान दर्ज हो चुका है और जल्द ही कोर्ट में 164 का बयान भी कराया जाएगा। ASP सुनील कुमार सिंह ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र में एक महिला ने कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाया है, इस पर समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है।