भीषण दुर्घटना ने लील ली दो दोस्तों की जिंदगी, बाइक के परखच्चे उड़े… परिजनों में कोहराम

दुर्घटना के बाद हुई तेज आवाज सुन आसपास के लोग मौके कर पहुंचे, वहां तीन युवकों को खून से लथपथ देख सभी के रोंगटे खड़े हो गए है। उन्हें तत्काल महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। वहां इलाज के दौरान गोलू और अनुज ने दम तोड़ दिया, जबकि प्रिंस की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पर परिजन अस्पताल पहुंचे, वहां स्थिति देख कोहराम मच गया। परिजनों की चीत्कार से जिला मेडिकल कालेज दहल उठा। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।