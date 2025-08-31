पैमाईश के एवज में दस हजार की रिश्वत, एंटी करप्शन टीम ने कानूनगो को रंगे हाथ दबोचा

जब कोई हल नहीं निकला तब परेशान होकर ज्वाला यादव ने एंटी करप्शन विभाग गोरखपुर में शिकायत की। शिकायत की पुष्टि के बाद टीम ने अपना नेटवर्क बिछाया।शनिवार को ज्वाला यादव रिश्वत की रकम लेकर तहसील पहुंचे। कानूनगो उन्हें एक दुकान पर ले गया। वहां उसने रकम लेकर एक पैकेट में रख ली। इसी दौरान प्रभारी अधिकारी शिव मनोहर यादव के नेतृत्व में एंटी करप्शन की टीम ने आरोपी को पकड़ लिया। टीम ने उसे तुरंत हिरासत में लेकर सदर कोतवाली भेजा। वहां उससे पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई से तहसील परिसर में हड़कंप मच गया है। बता दें कि आरोपी राजस्व निरीक्षक शैलेष गोरखपुर के सहजनवां थाना क्षेत्र के सहरी गांव का रहने वाला है। तत्काल टीम कानूनगो शैलेश कुमार को लेकर कोतवाली पहुंच गई। इस मामले में एंटी करप्शन टीम ने केस दर्ज कराया है। टीम उसे लेकर सदर कोतवाली पहुंची। एंटी करप्शन गोरखपुर के प्रभारी ने कानूनगो के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया।