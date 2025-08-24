दादर-गोरखपुर एक्सप्रेस का इंजन फेल, चार घंटे तक रुकी रही…सिंगल रूट पर कई ट्रेनों की टाइमिंग हुई गड़बड़

रविवार को देवरिया के सिंगल रेलवे रूट पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब दादर-गोरखपुर एक्सप्रेस (15017) का इंजन सलेमपुर और लार रेलवे स्टेशनों के बीच फेल हो गया। मऊ से गोरखपुर जा रही ट्रेन टेक्निकल खामी के कारण 4.20 घंटे तक वहीं खड़ी रही। दादर ट्रेन के खड़े होने से रेलवे में भी हड़कंप मच गया आनन फानन में रेलवे अधिकारियों ने तत्काल मऊ से दूसरा इंजन मंगवाया। इस इंजन को पीछे से लगाकर ट्रेन को सलेमपुर रेलवे स्टेशन तक लाया गया। फिर ट्रेन को बैक करके भटनी रेलवे स्टेशन ले जाया गया। वहां आगे से नया इंजन जोड़कर ट्रेन को गोरखपुर की ओर रवाना किया गया।