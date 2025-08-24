दादर-गोरखपुर एक्सप्रेस का इंजन फेल, चार घंटे तक रुकी रही…सिंगल रूट पर कई ट्रेनों की टाइमिंग हुई गड़बड़

रविवार को देवरिया के सिंगल रेलवे रूट पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब दादर-गोरखपुर एक्सप्रेस (15017) का इंजन सलेमपुर और लार रेलवे स्टेशनों के बीच फेल हो गया। मऊ से गोरखपुर जा रही ट्रेन टेक्निकल खामी के कारण 4.20 घंटे तक वहीं खड़ी रही। दादर ट्रेन के खड़े होने से रेलवे में भी हड़कंप मच गया आनन फानन में रेलवे अधिकारियों ने तत्काल मऊ से दूसरा इंजन मंगवाया। इस इंजन को पीछे से लगाकर ट्रेन को सलेमपुर रेलवे स्टेशन तक लाया गया। फिर ट्रेन को बैक करके भटनी रेलवे स्टेशन ले जाया गया। वहां आगे से नया इंजन जोड़कर ट्रेन को गोरखपुर की ओर रवाना किया गया।
देवरिया के इस सिंगल लाइन रूट पर अन्य ट्रेनों पर भी पड़ा। कृषक एक्सप्रेस को बेल्थरा रोड स्टेशन पर रोका गया। छपरा कचहरी-मऊ पैसेंजर को पीवकोल स्टेशन पर खड़ा करना पड़ा। गोरखपुर-वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस को सलेमपुर रेलवे स्टेशन पर रोका गया। दादर-गोरखपुर एक्सप्रेस 4.20सीघंटे देरी से चली। कृषक एक्सप्रेस डेढ़ घंटे लेट हुई। छपरा कचहरी-मऊ पैसेंजर एक घंटे और गोरखपुर-वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस दो घंटे की देरी से चली।
अचानक हुई इस खराबी से यात्रियों को भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा, सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें हुई जिनके साथ बुजुर्ग, बच्चे या मरीज थे।सलेमपुर स्टेशन अधीक्षक ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि तकनीकी खराबी के कारण इंजन फेल हुआ था। भटनी में इंजन बदलने के बाद ट्रेन का संचालन फिर से शुरू किया गया, वर्तमान में रूट व्यवस्थित हो चुका है।