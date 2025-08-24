Patrika LogoSwitch to English

कानपुर

उपचार करने आया दिव्यांग डॉक्टर का मोबाइल चुराया, सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Handicapped stole doctor mobile कानपुर में दिव्यांग युवक मरीज बनकर अस्पताल पहुंचा और डॉक्टर का ही मोबाइल चुराकर निकल गया। सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद हो गई। पुलिस ने एक घंटे के अंदर ही चोर को गिरफ्तार कर लिया।

कानपुर

Narendra Awasthi

Aug 24, 2025

दिव्यांग मोहम्मद फैज पुलिस की गिरफ्त में (फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब)

Handicapped stole doctor mobile कानपुर में दिव्यांग युवक डॉक्टर से उपचार करने आया और मोबाइल चुराकर नौ दो ग्यारह हो गया। जब डॉक्टर को मौके पर मोबाइल नहीं मिला तो जांच शुरू हुई। सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया। जिसमें एक दिव्यांग युवक मोबाइल के साथ जाता दिखाई पड़ा। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू की। त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया। जिसके पास से मोबाइल भी बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। घटना स्वरूप नगर थाना क्षेत्र की है।

मरीज जूनियर डॉक्टर का मोबाइल चुरा ले गया

उत्तर प्रदेश के कानपुर के लाला लाजपत राज्य चिकित्सालय (हैलेट) स्वरूप नगर अस्पताल में एक दिव्यांग युवक उपचार करने के लिए आया। रेल बाजार निवासी मोहम्मद फैज दिव्यांग बनकर हैलेट पहुंचा और ईएनटी विभाग के डॉक्टर को अपनी बीमारी बताई। मौके पर मौजूद जूनियर डॉक्टर आयुषी ने मोहम्मद फैज को देखकर पर्चे में दवा लिख दिया। इसके बाद वह जूनियर साथी से बात करने लगी। मोहम्मद फैज ने मौका देखकर एप्रेन में रखे मोबाइल को धीरे से निकाल मौके से भाग गया।

जेब में मोबाइल नहीं मिला तो जानकारी हुई

डॉक्टर आयुषी ने मोबाइल के लिए जेब में हाथ डाला तो नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने सहयोगी स्टाफ को इसकी जानकारी दी। सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। हैलट में लगे सीसीटीवी कैमरे को देखा गया। जिसमें रेल बाजार निवासी मोहम्मद फैज जो एक हाथ में डंडा लेकर चल रहा था दिखाई पड़ा। वह एक नंबर गेट से निकलते देखा गया।

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पकड़ा गया मोबाइल चोर

सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पुलिस ने मोहम्मद फैज की तलाश शुरू की और एक घंटे के अंदर गिरफ्तार कर उसके पास से मोबाइल भी बरामद कर लिया। पूछताछ के दौरान फैज ने बताया कि वह अस्पताल के अंदर अक्सर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है। मरीज, तीमारदार, डॉक्टर के मोबाइल चुरा चुका है। मौका देखकर वह अपने सफाई से मोबाइल चोरी कर लेता है। अब पुलिस शंका के आधार पर उसके अन्य साथियों की भी तलाश कर रही है।

Updated on:

24 Aug 2025 09:37 pm

Published on:

24 Aug 2025 09:26 pm

उपचार करने आया दिव्यांग डॉक्टर का मोबाइल चुराया, सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस ने किया गिरफ्तार

