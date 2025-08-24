उपचार करने आया दिव्यांग डॉक्टर का मोबाइल चुराया, सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Handicapped stole doctor mobile कानपुर में दिव्यांग युवक डॉक्टर से उपचार करने आया और मोबाइल चुराकर नौ दो ग्यारह हो गया। जब डॉक्टर को मौके पर मोबाइल नहीं मिला तो जांच शुरू हुई। सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया। जिसमें एक दिव्यांग युवक मोबाइल के साथ जाता दिखाई पड़ा। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू की। त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया। जिसके पास से मोबाइल भी बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। घटना स्वरूप नगर थाना क्षेत्र की है।