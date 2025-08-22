जिला मजिस्ट्रेट की अंशु गुप्ता पर बड़ी कार्रवाई, अब जिले में नहीं दिखाई पड़ेगा

District Magistrate takes big action against Anshu Gupta उन्नाव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंशु गुप्ता को जिला बदर कर दिया है। इसके खिलाफ गुंडा नियंत्रण एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन ने अंशु गुप्ता के निवास स्थान पर डुग्गी पिटवाकर इसकी जानकारी लोगों को दे दी और लोगों से कहा कि यदि अंशु गुप्ता दिखाई पड़ता है तो इसकी जानकारी उनके मोबाइल नंबर पर दे। जिससे कि कार्रवाई की जा सके। अंशु गुप्ता सदर तहसील में चर्चित नाम है। जिसके ऊपर भूमि हड़पने संबंधी विवाद के मुकदमा दर्ज हैं। क्षेत्राधिकारी नगर ने बताया कि न्यायालय के आदेश से अंशु गुप्ता को 6 महीना के लिए जिला बदर किया गया है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने अंशु गुप्ता उर्फ अमित कुमार गुप्ता को 6 महीने के लिए जिला बदर किया है। अब अंशु गुप्ता बिना पूर्व अनुमति के उन्नाव जिले की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता है। सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह ने अंशु गुप्ता के घर पर डुग्गी पिटवाकर यह जानकारी दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अंशु गुप्ता के खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। जिसका उद्देश्य अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को बनाए रखना है।
