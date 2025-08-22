जिला मजिस्ट्रेट की अंशु गुप्ता पर बड़ी कार्रवाई, अब जिले में नहीं दिखाई पड़ेगा

District Magistrate takes big action against Anshu Gupta उन्नाव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंशु गुप्ता को जिला बदर कर दिया है। इसके खिलाफ गुंडा नियंत्रण एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन ने अंशु गुप्ता के निवास स्थान पर डुग्गी पिटवाकर इसकी जानकारी लोगों को दे दी और लोगों से कहा कि यदि अंशु गुप्ता दिखाई पड़ता है तो इसकी जानकारी उनके मोबाइल नंबर पर दे। जिससे कि कार्रवाई की जा सके। अंशु गुप्ता सदर तहसील में चर्चित नाम है। जिसके ऊपर भूमि हड़पने संबंधी विवाद के मुकदमा दर्ज हैं। क्षेत्राधिकारी नगर ने बताया कि न्यायालय के आदेश से अंशु गुप्ता को 6 महीना के लिए जिला बदर किया गया है।