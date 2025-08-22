Patrika LogoSwitch to English

उन्नाव

जिला मजिस्ट्रेट की अंशु गुप्ता पर बड़ी कार्रवाई, अब जिले में नहीं दिखाई पड़ेगा

District Magistrate takes big action against Anshu Gupta उन्नाव के सदर तहसील का चर्चित नाम अंशु गुप्ता के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिसे जिला बदर कर दिया गया है।

उन्नाव

Narendra Awasthi

Aug 22, 2025

अंशु गुप्ता के घर के सामने पीटी गई डुग्गी (फोटो सोर्स- Unnao police social media वीडियो ग्रैब)
Unnao police social media वीडियो ग्रैब)

District Magistrate takes big action against Anshu Gupta उन्नाव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंशु गुप्ता को जिला बदर कर दिया है। इसके खिलाफ गुंडा नियंत्रण एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन ने अंशु गुप्ता के निवास स्थान पर डुग्गी पिटवाकर इसकी जानकारी लोगों को दे दी और लोगों से कहा कि यदि अंशु गुप्ता दिखाई पड़ता है तो इसकी जानकारी उनके मोबाइल नंबर पर दे। जिससे कि कार्रवाई की जा सके। अंशु गुप्ता सदर तहसील में चर्चित नाम है। जिसके ऊपर भूमि हड़पने संबंधी विवाद के मुकदमा दर्ज हैं। क्षेत्राधिकारी नगर ने बताया कि न्यायालय के आदेश से अंशु गुप्ता को 6 महीना के लिए जिला बदर किया गया है।

सदर को तहसील का चर्चित नाम अंशु गुप्ता

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने अंशु गुप्ता उर्फ अमित कुमार गुप्ता को 6 महीने के लिए जिला बदर किया है। अब अंशु गुप्ता बिना पूर्व अनुमति के उन्नाव जिले की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता है। सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह ने अंशु गुप्ता के घर पर डुग्गी पिटवाकर यह जानकारी दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अंशु गुप्ता के खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। जिसका उद्देश्य अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को बनाए रखना है।

क्या कहते हैं क्षेत्राधिकारी?

क्षेत्राधिकारी नगर दीपक यादव ने बताया कि अंशु गुप्ता के ऊपर 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। जिसमें जमीन हड़पने और रंगदारी मांगने से संबंधित है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश आदेश अनुसार अंशु गुप्ता को 6 महीने के लिए जिला प्रदर किया गया है। उसके निवास पर सदर कोतवाली प्रभारी ने डुग्गी पिटवा कर इसकी जानकारी दी।

