कन्नौज में पुलिस पर पथराव करने वालों के खिलाफ मुकदमा, 10 नामजद, 20-25 अज्ञात

जाम हटाने पहुंची पुलिस के साथ झड़प हुई। बात बिगड़ने के साथ पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो भीड़ की तरफ से पथराव भी किया गया। जिससे कई पुलिस कर्मियों को चोट लगी। इस मामले में ठठिया थाना पुलिस ने तिवारी लाल पुत्र बिंदा निवासी नौबस्ता कानपुर, अमित पुत्र श्याम सुंदर निवासी गुरा तिर्वा कन्नौज, रामू पुत्र राजेंद्र कुमार निवासी लालपुर कन्नौज, पिंटू राठौर पुत्र रामभरोसे निवासी जलालपुर ठठिया कन्नौज, भानु पुत्र सुरेंद्र, दिलीप पुत्र सुभाष, धीरज पुत्र सर्वेश, ऋषभ गुप्ता पुत्र महेश गुप्ता, अमित पुत्र पहुंची लाल, रूप सिंह पुत्र होरीलाल निवासीगण पुनगरा शामिल है। इसके साथ ही 20-25 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया है।