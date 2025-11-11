दिल्ली ब्लास्ट : बीजेपी की पूर्व जिला महामंत्री का बेटा कार विस्फोट में घायल, परिजनों में हड़कंप

फोटो सोर्स: पत्रिका, दिल्ली ब्लास्ट में देवरिया का युवक घायल
सोमवार की शाम दिल्ली के लाल किला के पास हुए कार विस्फोट में देवरिया जिले के भलुअनी नगर पंचायत, जयप्रकाश नगर निवासी शिवा जायसवाल घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही भलुअनी कस्बे में उनके घर हड़कंप मच गया। खबर फैलते ही शिवा के घर पर भारी भीड़ जमा हो गई। शिवा की मां माया जायसवाल, जो भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिला महामंत्री रह चुकी हैं, शिवा के घायल होने की सूचना मिलते ही उनकी मां बेहोश हो गई।
जानकारी के मुताबिक शिवा जायसवाल 9 नवंबर को कपड़ों की खरीददारी के लिए दिल्ली गए थे। गांधी नगर मार्केट से खरीदारी के बाद वह भजनपुरा स्थित अपनी बहन के घर पहुंचे। भोजन करने के बाद शाम करीब पांच बजे वह अपने मौसेरे भाई से मिलने गोविंदपुरी कॉलोनी जा रहे थे, तभी लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुए विस्फोट की चपेट में आ गए। बता दें कि शिवा भलुअनी कस्बे के मुख्य चौक पर शिव मंदिर के पास रेडीमेड कपड़ों की दुकान चलाते हैं उनका व्यापार के सिलसिले में अक्सर दिल्ली आना जाना लगा रहता है। विस्फोट के बाद मचे अफरातफरी में पुलिस और एनएसजी की टीमें मौके पर पहुंचीं और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। शिवा जायसवाल को दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी बहन पूर्णिमा ने फोन पर बताया कि शिवा की हालत अब स्थिर है और लगातार निगरानी में हैं।
देवरिया जिले के पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने सभी थाना प्रभारियों, चौकी इंचार्जों और बीट दरोगाओं को अपने-अपने क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। जिलेभर में पुलिस अलर्ट है, GRP और RPF के जवानों ने स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, वेटिंग रूम और कोचों में सघन चेकिंग की। यात्रियों के बैग और सामान की जांच मेटल डिटेक्टर से की गई। इसी दौरान डॉग स्क्वायड की टीम ने सदर रेलवे स्टेशन पर बम डिटेक्शन ऑपरेशन चलाया। प्रशिक्षित डॉग टीम ने प्लेटफॉर्म, पार्सल दफ्तर और वेटिंग हॉल के आसपास सूंघकर संदिग्ध वस्तुओं की तलाश की। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों से भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई।
