दिल्ली ब्लास्ट : बीजेपी की पूर्व जिला महामंत्री का बेटा कार विस्फोट में घायल, परिजनों में हड़कंप

जानकारी के मुताबिक शिवा जायसवाल 9 नवंबर को कपड़ों की खरीददारी के लिए दिल्ली गए थे। गांधी नगर मार्केट से खरीदारी के बाद वह भजनपुरा स्थित अपनी बहन के घर पहुंचे। भोजन करने के बाद शाम करीब पांच बजे वह अपने मौसेरे भाई से मिलने गोविंदपुरी कॉलोनी जा रहे थे, तभी लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुए विस्फोट की चपेट में आ गए। बता दें कि शिवा भलुअनी कस्बे के मुख्य चौक पर शिव मंदिर के पास रेडीमेड कपड़ों की दुकान चलाते हैं उनका व्यापार के सिलसिले में अक्सर दिल्ली आना जाना लगा रहता है। विस्फोट के बाद मचे अफरातफरी में पुलिस और एनएसजी की टीमें मौके पर पहुंचीं और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। शिवा जायसवाल को दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी बहन पूर्णिमा ने फोन पर बताया कि शिवा की हालत अब स्थिर है और लगातार निगरानी में हैं।