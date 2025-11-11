Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवरिया

दिल्ली ब्लास्ट : बीजेपी की पूर्व जिला महामंत्री का बेटा कार विस्फोट में घायल, परिजनों में हड़कंप

सोमवार की शाम दिल्ली के लालकिले के पास हुए विस्फोट में बारह लोगों की मौत हो गई है जबकि कई अन्य घायल हैं। घायलों में देवरिया जिले के बीजेपी नेत्री का बेटा भी है।

2 min read
Google source verification

देवरिया

image

anoop shukla

Nov 11, 2025

Up news, Deoria news

फोटो सोर्स: पत्रिका, दिल्ली ब्लास्ट में देवरिया का युवक घायल

सोमवार की शाम दिल्ली के लाल किला के पास हुए कार विस्फोट में देवरिया जिले के भलुअनी नगर पंचायत, जयप्रकाश नगर निवासी शिवा जायसवाल घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही भलुअनी कस्बे में उनके घर हड़कंप मच गया। खबर फैलते ही शिवा के घर पर भारी भीड़ जमा हो गई। शिवा की मां माया जायसवाल, जो भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिला महामंत्री रह चुकी हैं, शिवा के घायल होने की सूचना मिलते ही उनकी मां बेहोश हो गई।

पूर्व BJP नेत्री का बेटा ब्लास्ट में घायल, परिजनों में हड़कंप

जानकारी के मुताबिक शिवा जायसवाल 9 नवंबर को कपड़ों की खरीददारी के लिए दिल्ली गए थे। गांधी नगर मार्केट से खरीदारी के बाद वह भजनपुरा स्थित अपनी बहन के घर पहुंचे। भोजन करने के बाद शाम करीब पांच बजे वह अपने मौसेरे भाई से मिलने गोविंदपुरी कॉलोनी जा रहे थे, तभी लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुए विस्फोट की चपेट में आ गए। बता दें कि शिवा भलुअनी कस्बे के मुख्य चौक पर शिव मंदिर के पास रेडीमेड कपड़ों की दुकान चलाते हैं उनका व्यापार के सिलसिले में अक्सर दिल्ली आना जाना लगा रहता है। विस्फोट के बाद मचे अफरातफरी में पुलिस और एनएसजी की टीमें मौके पर पहुंचीं और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। शिवा जायसवाल को दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी बहन पूर्णिमा ने फोन पर बताया कि शिवा की हालत अब स्थिर है और लगातार निगरानी में हैं।

देवरिया जिले में अलर्ट, GRP और RPF ने की सघन चेकिंग

देवरिया जिले के पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने सभी थाना प्रभारियों, चौकी इंचार्जों और बीट दरोगाओं को अपने-अपने क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। जिलेभर में पुलिस अलर्ट है, GRP और RPF के जवानों ने स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, वेटिंग रूम और कोचों में सघन चेकिंग की। यात्रियों के बैग और सामान की जांच मेटल डिटेक्टर से की गई। इसी दौरान डॉग स्क्वायड की टीम ने सदर रेलवे स्टेशन पर बम डिटेक्शन ऑपरेशन चलाया। प्रशिक्षित डॉग टीम ने प्लेटफॉर्म, पार्सल दफ्तर और वेटिंग हॉल के आसपास सूंघकर संदिग्ध वस्तुओं की तलाश की। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों से भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई।

ये भी पढ़ें

दिल्ली ब्लास्ट पर राजा भैया की दहाड़, बोले- बंटोगे तो कटोगे
प्रतापगढ़
raja bhaiya mla from kunda constituency in pratapgarh given big statement regarding delhi blasts

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 03:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / दिल्ली ब्लास्ट : बीजेपी की पूर्व जिला महामंत्री का बेटा कार विस्फोट में घायल, परिजनों में हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

देवरिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

ऑपरेशन लंगड़ा : ताबड़तोड़ चली गोलियां, फरार पशु तस्कर के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार

Up news, deoria
देवरिया

वर्दी में रहते हुए विवादास्पद वीडियो, फोटो या बयान साझा करने से बचें…SP ने रिक्रूट्स को दी सोशल मीडिया पॉलिसी की विस्तृत जानकारी

Up news, Deoria news, Deoria police
देवरिया

सगाई के लिए सजने मेकअप स्टूडियो गई थी दुल्हन! जबरन रिकॉर्ड किया गया वीडियो; भद्दे कमेंट, अश्लील…

woman went to makeup studio to get ready her engagement had video of her forcibly recorded
देवरिया

देवरिया के दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में देव दीपावली पर भव्य गंगा आरती, डीएम रहीं मुख्य यजमान

Up news,
देवरिया

कार्तिक पूर्णिमा पर सरयू में स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटी, 12 लोग थे सवार

देवरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.