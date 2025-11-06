सगाई के लिए सजने मेकअप स्टूडियो गई थी दुल्हन! जबरन रिकॉर्ड किया गया वीडियो; भद्दे कमेंट, अश्लील…

उत्तर प्रदेश के देवरिया में AJ मेकप स्टूडियो एंड एकेडमी की प्रबंधक अर्चना जायसवाल और उनके कर्मचारियों के खिलाफ युवती के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। युवती की सगाई 23 अक्टूबर को थी। युवती अपनी सगाई के लिए AJ मेकप स्टूडियो एंड एकेडमी में तैयार होने गई थी। मेकअप का खर्च 10 हजार रुपये तय हुआ था, और यह भी कहा गया था कि युवती का वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इसके बाद ही युवती ने पैसे दिए थे।