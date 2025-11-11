दिल्ली ब्लास्ट: DIG रेंज ने देवरिया रेलवे स्टेशन का किया सघन निरीक्षण, CCTV कैमरों को सक्रिय रखने का निर्देश

उन्होंने प्रकाश व्यवस्था, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ट्रैफिक कंट्रोल और महिला सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। DIG ने रात के समय विशेष सतर्कता बरतने और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। DIG ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों से कहा कि पुलिस की उपस्थिति जनता के लिए भरोसे का प्रतीक होनी चाहिए, न कि भय का। उन्होंने कर्मियों को यात्रियों से शालीन व्यवहार करने और हर जरूरतमंद की सहायता के लिए तत्पर रहने को कहा। DIG ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि सुरक्षा से जुड़ी किसी भी शिकायत या समस्या पर तत्काल कार्रवाई की जाए और स्टेशन को हर दृष्टि से सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाए रखा जाए। इस निरीक्षण के दौरान GRP, RPF और कोतवाली पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। DIG के औचक निरीक्षण के दौरान फोर्स काफी हरकत में रही।