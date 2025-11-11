दिल्ली ब्लास्ट: DIG रेंज ने देवरिया रेलवे स्टेशन का किया सघन निरीक्षण, CCTV कैमरों को सक्रिय रखने का निर्देश

फोटो सोर्स: पत्रिका, देवरिया में DIG रेंज का सघन निरीक्षण
दिल्ली ब्लास्ट के बाद में यूपी में हाई अलर्ट बाद गोरखपुर रेंज के DIG एस. चन्नप्पा ने मंगलवार को देवरिया रेलवे स्टेशन का गहन सुरक्षा निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन परिसर में पैदल गश्त की और अधिकारियों को यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रखने के सख्त निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान DIG ने प्लेटफॉर्म, टिकट घर, आरक्षण केंद्र, यात्री प्रतीक्षालय, पार्सल कार्यालय और पार्किंग क्षेत्र का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने CCTV कैमरों की कार्यप्रणाली, कंट्रोल रूम की निगरानी व्यवस्था और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की सतर्कता की जांच की।
DIG ने निर्देश दिए कि सभी CCTV कैमरे पूरी तरह सक्रिय रहें और उनकी निगरानी अलर्ट समय में की जाए, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई हो सके। उन्होंने GRP और लोकल पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर संयुक्त गश्त करने पर भी जोर दिया। DIG चन्नप्पा ने देवरिया रेलवे स्टेशन को एक भीड़भाड़ वाला और संवेदनशील क्षेत्र बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पुलिसकर्मियों को यात्रियों की सुरक्षा जांच पूरी सतर्कता से करने और उन्हें सुरक्षित व सुविधाजनक माहौल प्रदान करने के निर्देश दिए।
उन्होंने प्रकाश व्यवस्था, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ट्रैफिक कंट्रोल और महिला सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। DIG ने रात के समय विशेष सतर्कता बरतने और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। DIG ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों से कहा कि पुलिस की उपस्थिति जनता के लिए भरोसे का प्रतीक होनी चाहिए, न कि भय का। उन्होंने कर्मियों को यात्रियों से शालीन व्यवहार करने और हर जरूरतमंद की सहायता के लिए तत्पर रहने को कहा। DIG ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि सुरक्षा से जुड़ी किसी भी शिकायत या समस्या पर तत्काल कार्रवाई की जाए और स्टेशन को हर दृष्टि से सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाए रखा जाए। इस निरीक्षण के दौरान GRP, RPF और कोतवाली पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। DIG के औचक निरीक्षण के दौरान फोर्स काफी हरकत में रही।
