Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवरिया

दिल्ली ब्लास्ट: DIG रेंज ने देवरिया रेलवे स्टेशन का किया सघन निरीक्षण, CCTV कैमरों को सक्रिय रखने का निर्देश

सोमवार की शाम को दिल्ली के लालकिले में हुए बम विस्फोट के बाद मची तबाही पर यूपी में भी हाई अलर्ट है, गोरखपुर रेंज ने देवरिया जिले का दौरा कर सघन चेकिंग अभियान चलाया।

2 min read
Google source verification

देवरिया

image

anoop shukla

Nov 11, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, देवरिया में DIG रेंज का सघन निरीक्षण

दिल्ली ब्लास्ट के बाद में यूपी में हाई अलर्ट बाद गोरखपुर रेंज के DIG एस. चन्नप्पा ने मंगलवार को देवरिया रेलवे स्टेशन का गहन सुरक्षा निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन परिसर में पैदल गश्त की और अधिकारियों को यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रखने के सख्त निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान DIG ने प्लेटफॉर्म, टिकट घर, आरक्षण केंद्र, यात्री प्रतीक्षालय, पार्सल कार्यालय और पार्किंग क्षेत्र का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने CCTV कैमरों की कार्यप्रणाली, कंट्रोल रूम की निगरानी व्यवस्था और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की सतर्कता की जांच की।

रेलवे स्टेश, शॉपिंग मॉल और संवेदनशील जगहों पर दुरुस्त हो सुरक्षा व्यवस्था

DIG ने निर्देश दिए कि सभी CCTV कैमरे पूरी तरह सक्रिय रहें और उनकी निगरानी अलर्ट समय में की जाए, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई हो सके। उन्होंने GRP और लोकल पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर संयुक्त गश्त करने पर भी जोर दिया। DIG चन्नप्पा ने देवरिया रेलवे स्टेशन को एक भीड़भाड़ वाला और संवेदनशील क्षेत्र बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पुलिसकर्मियों को यात्रियों की सुरक्षा जांच पूरी सतर्कता से करने और उन्हें सुरक्षित व सुविधाजनक माहौल प्रदान करने के निर्देश दिए।

रात्रिकालीन गश्त में हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं, जनता से करें शालीन व्यवहार

उन्होंने प्रकाश व्यवस्था, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ट्रैफिक कंट्रोल और महिला सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। DIG ने रात के समय विशेष सतर्कता बरतने और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। DIG ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों से कहा कि पुलिस की उपस्थिति जनता के लिए भरोसे का प्रतीक होनी चाहिए, न कि भय का। उन्होंने कर्मियों को यात्रियों से शालीन व्यवहार करने और हर जरूरतमंद की सहायता के लिए तत्पर रहने को कहा। DIG ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि सुरक्षा से जुड़ी किसी भी शिकायत या समस्या पर तत्काल कार्रवाई की जाए और स्टेशन को हर दृष्टि से सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाए रखा जाए। इस निरीक्षण के दौरान GRP, RPF और कोतवाली पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। DIG के औचक निरीक्षण के दौरान फोर्स काफी हरकत में रही।

ये भी पढ़ें

Delhi Blast बड़ा खुलासा : डॉक्टर शाहीन खड़ी करने वाली थी महिला आतंकियों की फौज, भाई डॉ. परवेज भी करता था सहयोग!
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 11:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / दिल्ली ब्लास्ट: DIG रेंज ने देवरिया रेलवे स्टेशन का किया सघन निरीक्षण, CCTV कैमरों को सक्रिय रखने का निर्देश

बड़ी खबरें

View All

देवरिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दिल्ली ब्लास्ट : बीजेपी की पूर्व जिला महामंत्री का बेटा कार विस्फोट में घायल, परिजनों में हड़कंप

Up news, Deoria news
देवरिया

ऑपरेशन लंगड़ा : ताबड़तोड़ चली गोलियां, फरार पशु तस्कर के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार

Up news, deoria
देवरिया

वर्दी में रहते हुए विवादास्पद वीडियो, फोटो या बयान साझा करने से बचें…SP ने रिक्रूट्स को दी सोशल मीडिया पॉलिसी की विस्तृत जानकारी

Up news, Deoria news, Deoria police
देवरिया

सगाई के लिए सजने मेकअप स्टूडियो गई थी दुल्हन! जबरन रिकॉर्ड किया गया वीडियो; भद्दे कमेंट, अश्लील…

woman went to makeup studio to get ready her engagement had video of her forcibly recorded
देवरिया

देवरिया के दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में देव दीपावली पर भव्य गंगा आरती, डीएम रहीं मुख्य यजमान

Up news,
देवरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.