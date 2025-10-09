SP के निरीक्षण में थाने में मिली खामियां ही खामियां…हथियार तक चलाने की जानकारी नहीं

SP के निरीक्षण के दौरान कई रजिस्टर अधूरे पाए गए। शस्त्रागार के अभिलेखों में भी त्रुटियां मिलीं, और सबसे गंभीर बात यह रही कि कई पुलिसकर्मी अपने हथियार से संबंधित सामान्य जानकारी तक नहीं दे सके। पूर्व में दिए गए आदेशों और दिशा-निर्देशों का पालन न होने पर SP ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। इसके गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए एसपी ने थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। एसपी ने चेतावनी दी कि लापरवाही या आदेशों की अवहेलना करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। SP के इस कारवाई से महकमे में हलचल मची हुई है।