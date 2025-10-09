SP के निरीक्षण में थाने में मिली खामियां ही खामियां…हथियार तक चलाने की जानकारी नहीं

फोटो सोर्स: X , SP ने किया श्रीरामपुर थाने का निरीक्षण
SP देवरिया संजीव सुमन ने बुधवार को श्रीरामपुर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई गंभीर खामियां सामने आईं, जिस पर SP ने कड़ी कारवाई करते हुए देर रात थाना प्रभारी कपिलदेव चौधरी को तत्काल निलंबित कर दिया। साथ ही कार्यों में लापरवाही करने पर दो दरोगाओं से स्पष्टीकरण रिपोर्ट तलब की गई।
SP श्रीरामपुर थाने पहुंचे और थाना परिसर, अभिलेख कक्ष, मालखाना, हवालात, आरक्षी बैरक, भोजनालय, शस्त्रागार, महिला सहायता कक्ष, बीट सूचना रजिस्टर, आगंतुक रजिस्टर तथा मिशन शक्ति केंद्र का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने साफ-सफाई, रख-रखाव और अभिलेखों की स्थिति की बारीकी से जांच की।
SP के निरीक्षण के दौरान कई रजिस्टर अधूरे पाए गए। शस्त्रागार के अभिलेखों में भी त्रुटियां मिलीं, और सबसे गंभीर बात यह रही कि कई पुलिसकर्मी अपने हथियार से संबंधित सामान्य जानकारी तक नहीं दे सके। पूर्व में दिए गए आदेशों और दिशा-निर्देशों का पालन न होने पर SP ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। इसके गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए एसपी ने थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। एसपी ने चेतावनी दी कि लापरवाही या आदेशों की अवहेलना करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। SP के इस कारवाई से महकमे में हलचल मची हुई है।
बड़ी खबरेंView All
देवरिया
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग