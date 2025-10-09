Lakhimpur Crime: रेलवे लाइन किनारे गन्ने के खेत में मिली किशोरी की लाश, हत्या की आशंका से उबाल में गांव

घटना की जानकारी मिलते ही ओयल चौकी इंचार्ज पटेल राठी और एसआई शुभम कुमार मौके पर पहुंचे और तत्काल उच्चाधिकारियों को घटना की सूचना दी। कुछ ही देर में थाना खीरी प्रभारी निराला तिवारी तथा सीओ सिटी विवेक तिवारी भी पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल को घेराबंदी कर लिया और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। घटनास्थल से सबूत जुटाए जाने लगे। इस दौरान परिजन और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। लोगों ने किशोरी की हत्या की आशंका जताते हुए डीएम और एसपी को मौके पर बुलाने की मांग की। करीब दो घंटे तक पुलिस और ग्रामीणों के बीच वार्ता चलती रही। इस दौरान कुछ समय के लिए रेलवे ट्रैक और सड़क पर भी अवरोध की स्थिति बन गई। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की और कार्रवाई का आश्वासन दिया।