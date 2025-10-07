पवन सिंह-ज्योति विवाद में नया मोड़: जनता के सामने बैठने की खुली चुनौती, करणी सेना भी उतरी मैदान में

सोमवार को ज्योति सिंह ने अपने फेसबुक पोस्ट और स्टोरी के माध्यम से पवन सिंह को न्योता दिया। उन्होंने लिखा, “आदरणीय पतिदेव पवन सिंह जी, क्या सच है और क्या झूठ, यह हमारी देवतुल्य जनता को भी जानने का अधिकार है। हम सही हों या आप सही हों, कल मिलकर मीडिया के सामने बैठते हैं। आप भी बैठिए और मैं भी बैठूंगी।” ज्योति ने आगे कहा कि “यदि आप मुझे जीवनभर के लिए पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं चुनाव नहीं लडूंगी, क्योंकि हम सत्ता के लिए अपनों का इस्तेमाल करने में विश्वास नहीं रखते।” उन्होंने पवन द्वारा अपने फ्लैट में 'डेढ़ घंटे बैठने' के दावे की भी पुष्टि की और कहा कि पूरी फुटेज सीसीटीवी में उपलब्ध है।