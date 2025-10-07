Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

पवन सिंह-ज्योति विवाद में नया मोड़: जनता के सामने बैठने की खुली चुनौती, करणी सेना भी उतरी मैदान में

Pawan Jyoti Controversy: भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का विवाद अब चारदीवारी से निकलकर जनता के बीच पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर ज्योति सिंह ने खुली चुनौती दी - “आइए पवन जी, जनता के सामने बैठिए, सच और झूठ सबके सामने रखिए।”

3 min read

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 07, 2025

भोजपुरी स्टार पवन सिंह और पत्नी ज्योति सिंह विवाद: करणी सेना भी सामने, जनता के सामने बैठने का न्योता (फोटो सोर्स : Whatsapp )

भोजपुरी स्टार पवन सिंह और पत्नी ज्योति सिंह विवाद: करणी सेना भी सामने, जनता के सामने बैठने का न्योता (फोटो सोर्स : Whatsapp )

Pawan Singh vs Jyoti Singh: भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच विवाद अब सार्वजनिक और हाई-प्रोफाइल बन चुका है। रविवार को लखनऊ स्थित पवन सिंह के फ्लैट में ज्योति सिंह के आने के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया। विवाद का यह नया चरण सोशल मीडिया पर लाइव आया और करणी सेना की भी एंट्री हो गई।

ज्योति का जनता के सामने न्योता

सोमवार को ज्योति सिंह ने अपने फेसबुक पोस्ट और स्टोरी के माध्यम से पवन सिंह को न्योता दिया। उन्होंने लिखा, “आदरणीय पतिदेव पवन सिंह जी, क्या सच है और क्या झूठ, यह हमारी देवतुल्य जनता को भी जानने का अधिकार है। हम सही हों या आप सही हों, कल मिलकर मीडिया के सामने बैठते हैं। आप भी बैठिए और मैं भी बैठूंगी।” ज्योति ने आगे कहा कि “यदि आप मुझे जीवनभर के लिए पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं चुनाव नहीं लडूंगी, क्योंकि हम सत्ता के लिए अपनों का इस्तेमाल करने में विश्वास नहीं रखते।” उन्होंने पवन द्वारा अपने फ्लैट में 'डेढ़ घंटे बैठने' के दावे की भी पुष्टि की और कहा कि पूरी फुटेज सीसीटीवी में उपलब्ध है।

करणी सेना की एंट्री

ज्योति सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट करके करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह से मुलाकात की तस्वीरें शेयर कीं। इसके अलावा उन्होंने फेसबुक स्टोरी पर वीर प्रताप से बातचीत का वीडियो भी साझा किया। वीडियो में ज्योति कहती हैं कि पवन सिंह से एक बार सामने बैठकर बात करनी चाहिए और जनता के सामने सारी बात स्पष्ट होनी चाहिए। करणी सेना की इस एंट्री ने विवाद को और हाई-प्रोफाइल बना दिया है। वीर प्रताप सिंह लखनऊ पहुंचे और ज्योति को मदद का आश्वासन दिया।

5 अक्टूबर की घटना

भोजपुरी पावर स्टार की पत्नी ज्योति सिंह रविवार को पवन सिंह के लखनऊ वाले फ्लैट पर पहुंचीं। वहां रात भर जबरदस्त विवाद और ड्रामा हुआ। ज्योति सोशल मीडिया पर लाइव आई थीं और फूट-फूटकर रोते हुए कहा कि पवन सिंह ने पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई है और पुलिस उन्हें लेने आई। उन्होंने कहा, “मैं इतना परेशान हो चुकी हूं कि जहर खाकर मर जाऊंगी। मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। यहां से मेरी अर्थी ही उठेगी।”

दरअसल, फ्लैट में दोनों के बीच करीब डेढ़ घंटे बातचीत हुई। इसके बाद पवन सिंह वहां से चले गए और दूसरे फ्लैट में रात बिताई। ज्योति वहीं रुकी रहीं। ज्योति के भाई दुर्गेश सिंह ने बताया कि जीजा घर नहीं आए और पवन ने गार्डों से कहा कि उनकी परमिशन के बिना कोई भी फ्लैट में न आए।

सुरक्षा व्यवस्था और विवाद

भास्कर के रिपोर्टर जब फ्लैट पहुंचे, तो सुरक्षा कर्मियों ने ज्योति से मिलने की अनुमति नहीं दी। गार्ड ने कहा कि बिना पवन सिंह की अनुमति किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सोसाइटी के सुरक्षा गार्डों ने बताया कि दो दिन पहले किसी ने फोन किया था और जानकारी दी थी कि बलिया से कुछ लोग फ्लैट में आ सकते हैं। इसके बाद पवन सिंह ने सख्त सुरक्षा निर्देश जारी किए। रविवार को एक महिला पीछे के गेट से प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी, जिसे गार्ड ने रोक दिया। बाद में पता चला कि वह ज्योति सिंह थीं। इसके बाद उन्होंने अपने भाई और बहन के साथ मुख्य गेट से प्रवेश किया और फ्लैट में चली गईं।

पवन सिंह की निजी जीवन की पृष्ठभूमि

पवन सिंह ने पहली शादी 2014 में नीलम सिंह से की थी। शादी के एक साल बाद नीलम ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद 2018 में पवन सिंह ने बलिया की रहने वाली ज्योति सिंह से दूसरी शादी की। हालांकि शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। ज्योति सिंह ने पवन पर कई गंभीर आरोप लगाए और फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की। कोर्ट में काउंसलिंग के दौरान दोनों एक साथ रहने को सहमत हुए। इसके बाद दोनों की कई तस्वीरें भी सामने आईं।

राजनीतिक गतिविधियां और चुनाव प्रचार

2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ा। इस दौरान ज्योति सिंह ने चुनाव प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चुनाव में पवन सिंह दूसरे नंबर पर रहे। इसके अलावा, ज्योति सिंह ने काराकाट विधानसभा सीट से 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाग लेने का दावा भी किया है। हालांकि अभी उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी।

सोशल मीडिया और जनता के सामने खुलासे

  • विवाद को सार्वजनिक किया
  • करणी सेना से सहायता मांगी
  • जनता के सामने स्पष्टता और सच्चाई लाने का न्योता दिया
  • यह मामला सिर्फ निजी विवाद नहीं, बल्कि हाई-प्रोफाइल ड्रामा और सोशल मीडिया राजनीति का भी उदाहरण बन गया है।

