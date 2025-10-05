Patrika LogoSwitch to English

Pawan Singh Wife Controversy: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, SHO ने दी धमकी, पति के घर जाने से रोका; वीडियो वायरल

Pawan Singh Wife Jyoti Singh : भोजपुरी स्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वे रोते हुए आरोप लगा रही हैं कि लखनऊ पुलिस के SHO ने उन्हें धमकाया और पति के घर जाने से रोका। उन्होंने कहा कि वे समाज के कहने पर अपने वैवाहिक घर लौटी थी।

4 min read

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 05, 2025

भोजपुरी गायक और बीजेपी नेता पवन सिंह की पत्नी का वीडियो वायरल, पुलिस पर धमकी के आरोप से मचा हड़कंप (फोटो सोर्स : Whatsapp )

भोजपुरी गायक और बीजेपी नेता पवन सिंह की पत्नी का वीडियो वायरल, पुलिस पर धमकी के आरोप से मचा हड़कंप (फोटो सोर्स : Whatsapp )

Pawan Singh Wife Controversy Video: भोजपुरी गायक और बीजेपी नेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे रोते हुए आरोप लगा रही हैं कि जब वे अपने पति के घर पहुंचीं तो थानेदार (SHO) ने उन्हें धमकाया और घर में प्रवेश से रोकने की कोशिश की। ज्योति सिंह ने कहा कि वे समाज के कहने पर अपने पति के घर लौटी थीं, लेकिन पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें घर से निकालने की कोशिश की। इस घटना ने न केवल भोजपुरी सिनेमा जगत बल्कि राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है।

वायरल वीडियो में ज्योति सिंह के आरोप

वायरल वीडियो में ज्योति सिंह स्पष्ट रूप से भावुक दिखाई दे रही हैं। उन्होंने कैमरे के सामने कहा कि मैं अपने पति पवन सिंह के घर आई हूं। पवन सिंह ने मेरे ऊपर FIR की थी। समाज के लोगों ने कहा था कि भाभी, आप जाइए, देखते हैं कौन निकालता है। लेकिन अब पुलिस खुद मुझे धमका रही है। SHO साहब कह रहे हैं कि यहां मत रहिए, वरना परिणाम ठीक नहीं होंगे। वीडियो में वे रोते हुए यह भी कहती हैं कि पुलिस का व्यवहार उनके साथ अनुचित और अमानवीय था। वह कहती हैं कि उन्हें किसी से भी कोई डर नहीं है क्योंकि वे अपने वैवाहिक अधिकारों की रक्षा के लिए आई हैं।

क्या हुआ घटनास्थल पर

सूत्रों के अनुसार, शनिवार की दोपहर ज्योति सिंह अपने कुछ सहयोगियों के साथ पवन सिंह के लखनऊ स्थित आवास पर पहुंचीं। उनका दावा है कि वे अपने पति के साथ “संवाद और सुलह” की उम्मीद में वहां गई थीं। लेकिन जैसे ही वे घर में दाखिल हुईं, स्थानीय पुलिस टीम और SHO मौके पर पहुंच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पुलिस ने पहले ज्योति सिंह से वहां आने का कारण पूछा। जब उन्होंने कहा कि “मैं अपने पति के घर आई हूं”, तो SHO ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मामला अदालत और कानून के तहत विचाराधीन है, और ऐसे में घर में प्रवेश से “स्थिति बिगड़ सकती है। इसी बीच दोनों पक्षों में कहासुनी बढ़ गई और तनावपूर्ण माहौल बन गया। कुछ देर बाद ज्योति सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें उन्होंने सीधे SHO पर धमकी देने का आरोप लगाया।

 पवन सिंह और ज्योति सिंह का विवाद

भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार गायक और अभिनेता पवन सिंह की शादी ज्योति सिंह से 2018 में हुई थी। पिछले कुछ वर्षों से दोनों के बीच वैवाहिक विवाद चल रहा है। ज्योति सिंह ने पहले भी सार्वजनिक मंचों पर अपने पति पर “मानसिक प्रताड़ना और उपेक्षा” के आरोप लगाए हैं। वहीं, पवन सिंह की ओर से FIR दर्ज कराई गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ज्योति सिंह “बिना अनुमति घर में घुसने और उत्पीड़न” की कोशिश कर रही हैं। इससे पहले भी कई बार दोनों के बीच कानूनी और व्यक्तिगत टकराव की खबरें आ चुकी हैं।

पुलिस का पक्ष - ‘धमकी नहीं, रोकथाम की कार्रवाई’

इस मामले पर जब मीडिया ने लखनऊ पुलिस से संपर्क किया, तो पुलिस अधिकारियों ने धमकी के आरोपों से इंकार किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस का काम कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। SHO ने किसी को धमकी नहीं दी। चूंकि पति-पत्नी के बीच मामला अदालत में है, इसलिए पुलिस ने केवल स्थिति बिगड़ने से रोकने के लिए कार्रवाई की थी।

अधिकारी ने बताया कि SHO को ज्योति सिंह और पवन सिंह दोनों के प्रति “तटस्थ व्यवहार” रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का परीक्षण किया जा रहा है और जरूरत पड़ी तो विभागीय जांच भी की जाएगी।

कानूनी सलाहकार बोले

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यदि पति-पत्नी के बीच विवाह विच्छेद या घरेलू विवाद का मामला विचाराधीन है, तो किसी भी पक्ष को अदालत की अनुमति के बिना एक-दूसरे के घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता रुचि श्रीवास्तव कहती हैं कि भले ही महिला वैवाहिक रूप से पत्नी हो, लेकिन यदि मामला न्यायालय में है, तो उसे पति के घर में जबरन प्रवेश का अधिकार नहीं होता। पुलिस का कर्तव्य है कि किसी भी संभावित टकराव को रोके। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस को किसी भी परिस्थिति में धमकाने या अपमानजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए।

 सोशल मीडिया पर उबाल

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर ज्योति सिंह को समर्थन और विरोध दोनों मिल रहा है। कई यूज़र्स ने कहा कि “एक पत्नी को अपने घर जाने से रोकना गलत है,”जबकि अन्य का कहना है कि “यदि मामला कानूनी है, तो पुलिस ने सही कदम उठाया। फिल्म इंडस्ट्री और राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है।भोजपुरी जगत की कुछ हस्तियों ने ‘महिलाओं के सम्मान’ की बात उठाई, वहीं कुछ ने ‘कानून के पालन’ को प्राथमिकता बताया।

राजनीतिक रंग भी चढ़ा

क्योंकि पवन सिंह भोजपुरी कलाकार होने के साथ-साथ बीजेपी के सक्रिय नेता भी हैं,इस घटना को राजनीतिक रंग मिलना स्वाभाविक था।कुछ विपक्षी नेताओं ने सोशल मीडिया पर सरकार को निशाना बनाते हुए लिखा कि “पुलिस सत्ता के दबाव में काम कर रही है। हालांकि बीजेपी के स्थानीय पदाधिकारियों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि “कानून सबके लिए समान है और पुलिस ने केवल स्थिति को नियंत्रित किया।

 ज्योति सिंह की अपील

ज्योति सिंह ने अपने वीडियो में यह भी कहा कि वे जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महिला आयोग से मुलाकात करेंगी। उन्होंने कहा कि  मैं किसी से लड़ने नहीं आई, बस अपने पति के घर में रहना चाहती हूं। मैं उम्मीद करती हूं कि सरकार और समाज मुझे न्याय दिलाएंगे।

जांच और आगे की कार्रवाई

पुलिस ने घटना के वीडियो को लेकर जांच शुरू कर दी है। लखनऊ पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि वीडियो की सत्यता की पुष्टि की जा रही है और SHO के आचरण की जांच भी होगी। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि ज्योति सिंह को कोई गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया गया, उन्हें केवल सुरक्षा कारणों से स्थानांतरित किया गया था।

Barsana Temple: बरसाना लाडलीजी मंदिर में महिला श्रद्धालु से कथित बाबा ने किया मारपीट, वीडियो वायरल
मथुरा
कन्नौज से आए श्रद्धालु परिवार के साथ अभद्र व्यवहार, मंदिर कमेटी ने आरोपी बाबा पर लगाया प्रतिबंध (फोटो सोर्स : Whatsapp )

