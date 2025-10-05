Patrika LogoSwitch to English

मथुरा

Barsana Temple: बरसाना लाडलीजी मंदिर में महिला श्रद्धालु से कथित बाबा ने किया मारपीट, वीडियो वायरल

Ladli ji Temple:  बरसाना के लाडलीजी मंदिर में शनिवार सुबह कन्नौज से आई महिला श्रद्धालु के साथ कथित बाबा द्वारा मारपीट और अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मंदिर कमेटी ने आरोपी बाबा को केवल पांच मिनट दर्शन की अनुमति देने और उसके बाद बाहर निकालने का निर्णय लिया।

4 min read

मथुरा

image

Ritesh Singh

Oct 05, 2025

कन्नौज से आए श्रद्धालु परिवार के साथ अभद्र व्यवहार, मंदिर कमेटी ने आरोपी बाबा पर लगाया प्रतिबंध (फोटो सोर्स : Whatsapp )

कन्नौज से आए श्रद्धालु परिवार के साथ अभद्र व्यवहार, मंदिर कमेटी ने आरोपी बाबा पर लगाया प्रतिबंध (फोटो सोर्स : Whatsapp )

Barsana Temple Baba Controversy: राधारानी की नगरी बरसाना के विश्व प्रसिद्ध लाडलीजी मंदिर में शनिवार सुबह दर्शन के दौरान एक महिला यात्री के साथ एक कथित बाबा द्वारा मारपीट और अभद्र व्यवहार किए जाने की घटना ने तीर्थनगरी को हिला दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में आक्रोश फैल गया।

घटना का विवरण: दर्शन के दौरान हुआ विवाद

शनिवार सुबह लगभग 9 बजे का समय बताया जा रहा है। कन्नौज से आए एक परिवार के सदस्य लाडलीजी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे।दर्शन के दौरान एक कथित बाबा और महिला श्रद्धालु के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया।आरोप है कि बाबा ने महिला के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया, जिससे महिला के हाथ में चोट आई और खून निकल आया। महिला के पुत्र ने बताया कि जब वे दर्शन के लिए पंक्ति में खड़े थे, तभी बाबा ने उन्हें धक्का देकर आगे बढ़ने को कहा। महिला ने आपत्ति जताई तो बाबा ने गुस्से में हाथ पर चोट मार दी, जिससे वह घायल हो गई। इस घटना का वीडियो वहां मौजूद अन्य श्रद्धालुओं ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, मचा हंगामा

घटना का वीडियो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में एक महिला का खून से सना हाथ दिखाई दे रहा है, जबकि आसपास खड़े श्रद्धालु मामले पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, कस्बे के लोगों और श्रद्धालुओं ने विभिन्न प्लेटफॉर्म पर कमेंट कर आक्रोश जताया और मंदिर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं धार्मिक स्थल की मर्यादा को ठेस पहुंचाती हैं और प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए।

मंदिर समिति को दी गई शिकायत

महिला के पुत्र ने पूरे मामले की लिखित शिकायत मंदिर रिसीवर कमेटी को दी है। शिकायत में कहा गया है कि संबंधित बाबा ने न केवल महिला से दुर्व्यवहार किया बल्कि मंदिर के माहौल को भी खराब किया। शिकायत मिलने के बाद मंदिर रिसीवर कमेटी ने तत्काल बैठक बुलाई और बाबा पर कार्रवाई का निर्णय लिया। मंदिर कमेटी के सदस्य यज्ञ पुरुष गोस्वामी और प्रवीण गोस्वामी ने बताया कि“कमेटी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि उक्त बाबा को मंदिर में दर्शन का अधिकार केवल पांच मिनट के लिए रहेगा। इसके बाद उसे मंदिर परिसर से बाहर कर दिया जाएगा।”इस निर्णय की पुष्टि कमेटी सदस्य सुशील गोस्वामी ने भी की है।

पहले भी विवादों में रह चुका है आरोपी बाबा

सूत्रों के अनुसार, यह बाबा पहले भी विवादों में रह चुका है। कुछ समय पहले इसने संत बालक नाथ के साथ भी झगड़ा किया था। उस समय भी तत्कालीन मंदिर रिसीवरों ने निर्णय लिया था कि इस बाबा को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, कुछ महीनों बाद वह फिर से मंदिर परिसर में दिखने लगा था। मंदिर प्रशासन अब इस बार कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराई जाएं।

श्रद्धालुओं ने जताई नाराजगी

घटना के बाद मंदिर परिसर में मौजूद कई श्रद्धालु भड़क गए और आरोपी बाबा को तुरंत बाहर निकालने की मांग करने लगे। श्रद्धालु संतोष मिश्रा (कन्नौज) ने कहा,“हम दर्शन करने आए थे, विवाद करने नहीं। एक धार्मिक स्थल पर इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है। वहीं स्थानीय दुकानदार राजीव शर्मा का कहना था कि मंदिर में आने वाले भक्तों को शांति और भक्ति का माहौल मिलना चाहिए। इस तरह के लोग पूरे कस्बे की छवि खराब करते हैं।

मंदिर प्रशासन ने जताई सख्ती

लाडलीजी मंदिर की रिसीवर कमेटी ने कहा कि मंदिर में किसी भी व्यक्ति को अनुशासनहीनता या हिंसक व्यवहार की अनुमति नहीं है। कमेटी सदस्य प्रवीण गोस्वामी ने बताया कि हमने इस बाबा के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। अगर भविष्य में भी यह आदेश तोड़ा गया तो पुलिस को सूचना दी जाएगी। मंदिर में अब सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त स्वयंसेवक और सीसीटीवी मॉनिटरिंग बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

पुलिस ने मामले की कर रही जांच

बरसाना थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि हमें इस घटना की जानकारी मिली है। अभी तक कोई औपचारिक पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है, लेकिन मंदिर प्रशासन से तथ्यों की जानकारी ली जा रही है। यदि शिकायतकर्ता लिखित तहरीर देता है तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस टीम ने मंदिर परिसर के आसपास वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

स्थानीय संत समाज ने भी की निंदा

बरसाना के स्थानीय संत समाज ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। संत राधेश्याम दास जी महाराज ने कहा कि बरसाना राधा रानी की भूमि है, जहां प्रेम और भक्ति का वातावरण रहता है। ऐसे में किसी साधु या बाबा का हिंसक व्यवहार अस्वीकार्य है। यह धर्म के मार्ग से विचलन है। उन्होंने कहा कि संत समाज जल्द ही बैठक करेगा और ऐसे लोगों को पहचान कर धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाए रखने का संकल्प दोहराएगा।

बरसाना-भक्ति और मर्यादा की नगरी

बरसाना का लाडलीजी मंदिर भगवान श्रीकृष्ण की प्रिया राधारानी को समर्पित है। यहां प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, खासकर सप्ताहांत और पूर्णिमा के दिन। मंदिर में आने वाले भक्त राधा रानी को “लाडलीजी” कहकर संबोधित करते हैं और यहां की भक्ति परंपरा सद्भाव और शांति पर आधारित है। इस घटना ने मंदिर की उस भक्ति भावना पर सवाल उठाए हैं जिसके लिए बरसाना विश्व प्रसिद्ध है।

 भक्ति स्थलों की गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी

बरसाना लाडलीजी मंदिर में महिला श्रद्धालु के साथ हुई मारपीट की यह घटना धार्मिक स्थलों पर बढ़ती अव्यवस्था पर सवाल उठाती है। मंदिर कमेटी द्वारा आरोपी बाबा पर लगाया गया प्रतिबंध एक तात्कालिक समाधान है, लेकिन असल आवश्यकता है कि मंदिरों में अनुशासन, सुरक्षा और जवाबदेही की व्यवस्था मजबूत की जाए। धर्म, भक्ति और मर्यादा की भूमि पर ऐसी घटनाएं सिर्फ श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस नहीं पहुंचातीं, बल्कि पूरे समाज को आत्ममंथन के लिए मजबूर करती हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शहर की खबरें:

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

