Barsana Temple: बरसाना लाडलीजी मंदिर में महिला श्रद्धालु से कथित बाबा ने किया मारपीट, वीडियो वायरल

शनिवार सुबह लगभग 9 बजे का समय बताया जा रहा है। कन्नौज से आए एक परिवार के सदस्य लाडलीजी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे।दर्शन के दौरान एक कथित बाबा और महिला श्रद्धालु के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया।आरोप है कि बाबा ने महिला के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया, जिससे महिला के हाथ में चोट आई और खून निकल आया। महिला के पुत्र ने बताया कि जब वे दर्शन के लिए पंक्ति में खड़े थे, तभी बाबा ने उन्हें धक्का देकर आगे बढ़ने को कहा। महिला ने आपत्ति जताई तो बाबा ने गुस्से में हाथ पर चोट मार दी, जिससे वह घायल हो गई। इस घटना का वीडियो वहां मौजूद अन्य श्रद्धालुओं ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।