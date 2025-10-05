Heavy Rain Alert in UP: यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी, पूर्वी से लेकर पश्चिमी यूपी तक होगी झमाझम बारिश

मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खुले स्थानों, खेतों और पेड़ों के नीचे मोबाइल फोन का उपयोग न करने, तथा बिजली गिरने की संभावना वाले समय में सुरक्षित स्थान पर रहने की चेतावनी दी गई है। ग्रामीण इलाकों में किसानों से कहा गया है कि वे फसलों की कटाई और मड़ाई के कार्य में सावधानी बरतें और बिजली गिरने के दौरान खेतों में काम न करें। आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि जिलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राहत दलों को सतर्क मोड पर रखा गया है और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए पंपिंग स्टेशनों को सक्रिय कर दिया गया है।