LDA Housing Scheme: फेस्टिव सीजन पर LDA का बड़ा तोहफा: अटल नगर और सरदार पटेल आवासीय योजना से हजारों लोगों को मिलेगा अपना घर

डालीबाग क्षेत्र में LDA ने सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना शुरू की है, जहां ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लोगों के लिए कुल 72 फ्लैट बनाए गए हैं। इन भवनों की कीमत 10.70 लाख रुपये रखी गई है। यह योजना लगभग 2,314 वर्ग मीटर भूमि पर विकसित की गई है, जो पहले माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे में थी और प्रशासनिक कार्रवाई के बाद खाली कराई गई थी। अब यहां ग्राउंड प्लस थ्री स्ट्रक्चर के तहत तीन ब्लॉकों में ये फ्लैट बनाए गए हैं।