लखनऊ

LDA Housing Scheme: फेस्टिव सीजन पर LDA का बड़ा तोहफा: अटल नगर और सरदार पटेल आवासीय योजना से हजारों लोगों को मिलेगा अपना घर

LDA Flat Booking Online: फेस्टिव सीजन में लखनऊ विकास प्राधिकरण ( LDA ) ने आम जनता को बड़ा तोहफा दिया है। एलडीए ने अटल नगर और सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजनाएं लॉन्च की हैं, जिनमें 9.82 लाख रुपये से फ्लैट मिलेंगे। ऑनलाइन पंजीकरण 4 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक खुला रहेगा, आवंटन लॉटरी से होगा।

4 min read

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 04, 2025

Lucknow Development Authority (फोटो सोर्स : Whatsapp )

Lucknow Development Authority (फोटो सोर्स : Whatsapp )

LDA Housing Scheme 2025: राजधानी के लोगों के लिए फेस्टिव सीजन पर बड़ी खुशखबरी आई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने अपनी दो बहुप्रतीक्षित आवासीय योजनाओं, अटल नगर आवासीय योजना (देवपुर पारा) और सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना (डालीबाग) की शुरुआत कर दी है। इन योजनाओं के तहत कुल 2,568 फ्लैट बनाए गए हैं, जिनकी कीमतें इतनी किफायती रखी गई हैं कि कम आय और मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए अपने घर का सपना अब साकार होने जा रहा है।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर इन योजनाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 4 अक्टूबर से 3 नवम्बर, 2025 तक खुली रहेगी। पंजीकरण और आवंटन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से एलडीए की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन होगी और भवनों का आवंटन लॉटरी प्रणाली से किया जाएगा।

सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना: डालीबाग में 10.70 लाख में घर

डालीबाग क्षेत्र में  LDA  ने सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना शुरू की है, जहां ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लोगों के लिए कुल 72 फ्लैट बनाए गए हैं। इन भवनों की कीमत 10.70 लाख रुपये रखी गई है। यह योजना लगभग 2,314 वर्ग मीटर भूमि पर विकसित की गई है, जो पहले माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे में थी और प्रशासनिक कार्रवाई के बाद खाली कराई गई थी। अब यहां ग्राउंड प्लस थ्री स्ट्रक्चर के तहत तीन ब्लॉकों में ये फ्लैट बनाए गए हैं।

प्रत्येक फ्लैट का क्षेत्रफल 36.65 वर्ग मीटर है, जिसमें आधुनिक सुविधाओं के साथ सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण प्रदान किया गया है। योजना में स्वच्छ जल व बिजली की आपूर्ति, दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग, और सुरक्षा व्यवस्था की पूरी सुविधा दी गई है। इस योजना की लोकेशन भी बेहद प्राइम है , यह 20 मीटर चौड़ी बंधा रोड पर स्थित है, जिससे बालू अड्डा, 1090 चौराहा, नरही, सिकंदराबाद और हजरतगंज जैसे प्रमुख क्षेत्रों तक केवल 5 से 10 मिनट में पहुंचा जा सकता है।

अटल नगर आवासीय योजना: 9.82 लाख से शुरू होंगे फ्लैट

देवपुर पारा क्षेत्र में  LDA  ने अटल नगर आवासीय योजना लॉन्च की है, जो अल्प आय और मध्यम आय वर्ग (LIG और MIG) के लोगों के लिए तैयार की गई है। इस योजना में 15 ऊंची इमारतें (टावर) होंगी, जिनकी ऊंचाई 12 से 19 मंजिल तक होगी।

  • इन टावरों में कुल 2,496 फ्लैट बनाए गए हैं, जिनमें से —
  • 1,832 फ्लैट 1BHK (30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल)
  • 664 फ्लैट 2BHK (54.95 वर्ग मीटर क्षेत्रफल) के होंगे।

इन फ्लैट्स की शुरुआती कीमत 9.82 लाख रुपये रखी गई है। इस योजना में लिफ्ट की सुविधा, पावर बैकअप, ग्रीन जोन, बच्चों के खेलने का पार्क, स्वच्छ जल और बिजली आपूर्ति की समुचित व्यवस्था की गई है।एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के अनुसार अटल नगर योजना लखनऊ के आम नागरिकों के लिए किफायती दरों पर आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। इसमें सभी आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि निवासियों को आरामदायक जीवन शैली मिले।

ऑनलाइन पंजीकरण और लॉटरी से होगा आवंटन

  • एलडीए ने आवेदकों के लिए प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है।
  • पंजीकरण केवल एलडीए की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकेगा।
  • आवेदन के समय भवन के अनुमानित मूल्य का 5% पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा।
  • आरक्षित वर्ग के लिए यह शुल्क केवल 2.5% रखा गया है।
  • सभी योग्य आवेदकों में से लॉटरी ड्रा के माध्यम से भवनों का आवंटन किया जाएगा।
  • उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि यह पूरी प्रक्रिया जनता के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी होगी।

LDA  की पहल: माफिया जमीन से जनहित के आवास तक

डालीबाग की जिस भूमि पर सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना विकसित की गई है, वह पहले माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे में थी। प्रशासनिक कार्रवाई के बाद इस जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया और अब यहां पर आम जनता के लिए किफायती आवास योजना का निर्माण किया गया है। यह कदम सरकार की उस नीति को दर्शाता है जिसके तहत अवैध कब्जों को हटाकर आम लोगों के लिए उपयोगी परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं।

गुणवत्ता और सुविधाओं पर  LDA   का फोकस

एलडीए के इंजीनियरिंग विभाग के अनुसार, दोनों आवासीय योजनाओं में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भवनों में भूकंपरोधी तकनीक, पर्याप्त वेंटिलेशन और फायर सेफ्टी सिस्टम लागू किए गए हैं। साथ ही, परिसर में ग्रीन जोन, बच्चों के खेलने के पार्क, साफ-सफाई और सीवेज सिस्टम जैसी बुनियादी सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं।

एलडीए उपाध्यक्ष का बयान

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने कहा राजधानी में अल्प आय और मध्यम आय वर्ग के लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अटल नगर और सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं की लोकेशन बेहतरीन है, और निर्माण की गुणवत्ता व सुविधाओं पर पूरा ध्यान रखा गया है। पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से होगा और आवंटन पारदर्शी लॉटरी प्रक्रिया से किया जाएगा।”

किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण आवास

दोनों योजनाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें किफायती दरों पर आधुनिक और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में जहां प्रॉपर्टी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, वहीं एलडीए की ये योजनाएं आम लोगों को राहत देती नजर आ रही हैं। इस पहल से न केवल हजारों परिवारों को छत मिलेगी, बल्कि शहरी आवासीय विकास को भी नई दिशा मिलेगी।

