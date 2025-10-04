UP Rain: जाते-जाते मानसून का कहर: यूपी में रिकॉर्ड बारिश, धान की फसल पर संकट; 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

प्रदेश के कई जिलों में धान की फसल तैयार हो चुकी है। किसान कटाई की तैयारी में थे, लेकिन अचानक आई बारिश ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस समय धान को धूप और हल्की हवा की जरूरत होती है, ताकि बालियां ठीक से पक सकें। लेकिन बारिश से खेत जलमग्न हो रहे हैं। इससे फसल गिरने और खराब होने का खतरा है। किसानों का कहना है कि अगर बारिश जारी रही तो उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। जिन किसानों ने कटाई शुरू कर दी थी, उनकी फसल भीगकर खराब हो रही है। वहीं जो किसान अभी कटाई की तैयारी में थे, उनके सामने अनिश्चितता की स्थिति है।