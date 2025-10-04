4 अक्टूबर को अवकाश की घोषणा, 1 से 8 वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद, जानें वजह

बीएसए सोनभद्र ने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षकों द्वारा किए जा रहे “समर्थ भारत समर्थ उत्तर प्रदेश” और “Viksit Bharat Buildathon 2025” जैसे अभियान शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम साबित हो रहे हैं। इन अभियानों का उद्देश्य बच्चों को डिजिटल शिक्षा, नवाचार और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना है। “स्वच्छ एवं हरित विद्यालय” अभियान के अंतर्गत विद्यालयों में स्वच्छता, हरियाली और पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। वहीं, डीबीटी और UDISE से जुड़ा काम प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों की पढ़ाई और उनके भविष्य से संबंधित है। इसलिए, शिक्षकों का इन कार्यों में सक्रिय रहना आवश्यक है।