Shastra Puja: शस्त्र पूजन से प्रबल होती है आत्मगौरव और देश-रक्षण की भावना : डॉ. दिनेश शर्मा

इस भव्य आयोजन में समाज और राजनीति के अनेक प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। इनमें राज्य महिला आयोग की सदस्य एकता सिंह, पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह, पूर्व आईएएस एसपी सिंह, शिक्षाविद डॉ. एसकेडी सिंह, भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजीव मिश्र, भारतीय क्षत्रिय समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. पंकज सिंह भदौरिया, प्रदेश महामंत्री विशाल चंद्र शाही, क्षत्रिय समन्वय समिति के अध्यक्ष प्रदीप सिंह 'बब्बू', एआईसीसी सदस्य डॉ. देवेंद्र प्रताप सिंह, मिशन आत्मसंतुष्टि के संरक्षक राजवर्धन सिंह 'राजू', डॉ. अखिलेश सिंह, प्रधान संघ की अध्यक्ष संयोगिता सिंह चौहान, ऊर्जस्वी कुलश्रेष्ठ कुटुंब के संस्थापक डॉ. अतुल मोहन सिंह, अरुण प्रताप सिंह, रोली सिंह चौहान, भारत सिंह, अजीत कुमार सिंह, नैमिष प्रताप सिंह, डॉ. मनु सिंह चौहान, प्रभा सिंह, डॉ. शशि सिंह, श्याम पाल सिंह, पुष्पा सिंह सोमवंशी, रितेश सिंह, केके सिंह, नीलम सिंह, अधिवक्ता अंशु सिंह, अजय सिंह सिकरवार, भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रमोद सिंह, धनंजय सिंह राणा सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।