यूपी के पूर्व IPS ने देवरिया पुलिस पर टूथपेस्ट नहीं लौटाने का लगाया आरोप…कोर्ट ने मांगी इंस्पेक्टर से आख्या

कोतवाली पुलिस पर आरोप है कि पुलिस ने 42 हजार रुपये में से केवल 7208 रुपये ही वापस किए, जबकि शेष धनराशि व टूथपेस्ट नहीं दिया। इसके साथ ही दोनों मोबाइल फोन के लाक भी टूटे हुए पाए गए। इस संबंध में पूर्व IPS ने पुनः कोर्ट में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई कि पुलिस की ओर से जानबूझकर उनका पूरा सामान नहीं लौटाया जा रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान प्रभारी CJM शैलजा मिश्रा की अदालत ने इस प्रकरण को गंभीर मानते हुए कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक से 23 जनवरी तक विस्तृत आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। फिलहाल कोर्ट के इस आदेश से एक बार फिर मामला सुर्खियों में आ गया है।