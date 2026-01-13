यूपी के पूर्व IPS ने देवरिया पुलिस पर टूथपेस्ट नहीं लौटाने का लगाया आरोप…कोर्ट ने मांगी इंस्पेक्टर से आख्या

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, पूर्व IPS
देवरिया जिला कारगार में धोखाधड़ी के मामले में निरुद्ध पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने कोतवाली पुलिस की वर्किंग और ईमानदारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि गिरफ्तारी के समय पुलिस ने बरामद की गई पूरी रकम व सामान उन्हें नहीं लौटाया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने देवरिया कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक से आख्या तलब की है।
जैसा कि मालूम हो पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर वर्ष 1999 में धोखाधड़ी कर पत्नी नूतन ठाकुर के नाम औद्योगिक प्लाट आवंटित कराने के मामले में 10 दिसंबर 2025 से जिला जेल में निरुद्ध हैं। उन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी की कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया है कि गिरफ्तारी के समय कोतवाली पुलिस ने उनके पास से 42 हजार रुपये नकद, दो मोबाइल फोन व एक टूथपेस्ट बरामद किया था। बाद में कोर्ट के आदेश पर पुलिस को बरामद समस्त सामान उनके पैरवीकार अतुल कुमार को सिपुर्द करना था।
कोतवाली पुलिस पर आरोप है कि पुलिस ने 42 हजार रुपये में से केवल 7208 रुपये ही वापस किए, जबकि शेष धनराशि व टूथपेस्ट नहीं दिया। इसके साथ ही दोनों मोबाइल फोन के लाक भी टूटे हुए पाए गए। इस संबंध में पूर्व IPS ने पुनः कोर्ट में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई कि पुलिस की ओर से जानबूझकर उनका पूरा सामान नहीं लौटाया जा रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान प्रभारी CJM शैलजा मिश्रा की अदालत ने इस प्रकरण को गंभीर मानते हुए कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक से 23 जनवरी तक विस्तृत आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। फिलहाल कोर्ट के इस आदेश से एक बार फिर मामला सुर्खियों में आ गया है।
